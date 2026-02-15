Hay jugadores que la están rompiendo en Brasil. No solamente Gonzalo Tapia ha tenido un despegue inaudito en el Brasileirao. Erick Pulgar está haciendo una excelente temporada con el Flamengo.

Es uno de los mejores jugadores chilenos en el extranjero, sin lugar a dudas. Pulgar se ha ganado la titularidad en el Fla gracias a su gran despliegue en el mediocampo. La Selección Chilena no puede sino contar con él.

Si ya había hecho un golazo la semana pasada, cuando el Flamengo venció por 2-1 al Vitoria en un partido válido por el Brasileirao. Ahora, mismo marcador, el volante chileno marcó el tanto del triunfo.

Campeonato carioca

Flamengo buscaba pasar a las semifinales del Campeonato Carioca. Al frente, el siempre difícil Botafogo. Es por eso que el elenco de Erick Pulgar no se guardó nada para esta dura reyerta.

Jugado en el Estadio Olímpico Nilton Santos, Botafogo y Flamengo se enfrentaron en los cuartos de final del torneo carioca. Lucas Paquetá había puesto el primer gol para el Fla (19′), pero para Botafogo empató Alexander Barboza (54′).

Finalmente, el chileno fue trascendental. Corrían los 83 minutos y un tiro de esquina hacía prometer un gol para Flamengo. El cobro fue pasado y Pulgar terminó cabezando, no en una, sino que en doble instancia. Dos cabezazos en el área son sinónimo de gol y así fue. Tanto del triunfo para el Flamengo, por 2-1.

¿Qué le espera al Flamengo en semifinales del Carioca?

Flamengo enfrentará a Madureira en las semifinales del torneo carioca. El próximo rival del cuadro de Erick Pulgar venció a Boavista por 2-1.