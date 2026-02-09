Universidad de Chile vive un complicado escenario en el inicio de la Liga de Primera 2026, luego de ser derrotada por 2-1 contra Huachipato y no lograr sumar una victoria en dos fechas disputadas.

En ese sentido, la fuerte crítica se ha hecho saber en contra del técnico Francisco Meneghini, aunque el polémico comentarista Tito Awad cargó la artillería con la mira en los jugadores de la U.

Fue en el programa La Magia Azul, donde realizó un análisis con notas del desempeño mostrado por los miembros del plantel azul, donde no se salvó ninguno.

En la evaluación pasó de colocar un “1.0” a Nicolás Ramírez, dejando en claro que “no puede volver a ser titular” y también repasar a refuerzos como Eduardo Vargas.

El polémico Tito Awad se vistió de profesor con la U.

Las malas notas de Tito Awad al plantel de la U

Tito Awad se puso el disfraz de profesor para evaluar el rendimiento de los jugadores de Universidad de Chile, donde sólo uno se salvó de su drástica medición: Diego Vargas con un 6.

El otro lado de la tortilla apareció Eduardo Vargas con un 4, pese a que marcó el gol de la U: “Algunos dicen que ganó pelotas, para mí no ganó ninguna. El gol lo salva”.

La defensa fue la más baja para el comentarista, con un Franco Calderón con un 3: “Yo lo recalqué como uno de los mejores jugadores de la U en el empate ante Audax, ayer fue un desastre”.

Mientras que Matías Zaldivia lo catalogó con nota 4 porque “no fue el patrón como es habitualmente”.

Tal como Ramírez, hizo pebre a Poblete con un 2 porque no fue “ni defensivo ni ofensivo”, mientras que el otro que no se salvó fue Javier Altamirano con nota 3: “15 minutos de fútbol, 60 minutos de nada”.

Revisa la evaluación de Tito Awad a la U: