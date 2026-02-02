Fernando Ortiz quedó tremendamente comprometido en Colo Colo tras su pésimo debut en la Liga de Primera 2025. El Cacique perdió en Valparaíso por un 3-1 ante Deportes Limache, resultado que instala un mar de dudas en torno al trabajo del argentino como DT.

Lamentablemente los números del Tano al mando del equipo hacen pensar que su estadía en el club tiene una fecha de vencimiento bastante cercana. Apenas un 35,7% de rendimiento entre partidos oficiales y amistosos dan muestra de ello.

Por lo mismo, hay quienes ya se aventuran en un una salida poco ceremoniosa del argentino para comenzar a pensar desde ya en un reemplazante que tome este fierro caliente. Para eso, el analizar el mercado de entrenadores disponibles es clave.

Diez entrenadores libres para llegar al Cacique

Si uno estudia el mercado puede encontrar diez nombres más que interesantes para dirigir en el Monumental en caso de una emergencia. La gran mayoría se trata de argentinos con más o menos conocimiento del medio chileno.

Ahí destacan nombres como Martín Demichelis, Ramón Díaz, Sebastián Domínguez, Martín Palermo, Ariel Holan, Eduardo Berizzo, Fernando Gago y Gustavo Álvarez. Todos ellos están sin trabajo y disponibles para contestar un hipotético llamado de Colo Colo.

Sin embargo, también hay un par de opciones chilenas en caso que la situación lo amerite como Mario Salas e Ivo Basay, dos que como jugadores y entrenadores saben lo que es la presión de estar en el Cacique.

Varios nombres que de seguro más de alguno se meterá en una lista de candidatos en caso de que el tiempo de Ortiz en el Popular llegue a su final.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Los albos jugarán ante Everton este sábado 7 de febrero desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental. Este duelo será válido por la fecha 2 de la Liga de Primera 2026.

