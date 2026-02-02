Colo Colo sigue procesando lo que fue su pésimo inicio en la Liga de Primera 2026. Los albos cayeron por un rotundo 3-1 ante Deportes Limache, resultado que instala un mar de dudas en torno al trabajo de Fernando Ortiz como DT.

Y es que el Tano no ha podido elevar el nivel del equipo, algo que ya preocupa bastante entre los hinchas. Sin ir más lejos, entre partidos amistoso y oficiales suma un discretísimo 35,7% de rendimiento con cuatro triunfos, tres empates y siete caídas.

Lo notable es que en el pasado los albos, con una vara de medir mucho más exigente, no tuvieron problemas en dejar en la calle a entrenadores con mejores números que el argentino. Y ojo, que no estamos tomando en cuenta el 54,8% de rendimiento con que fue despedido Jorge Almirón.

Cinco DT que con mejores números fueron despedidos del Cacique

El que con mejores números se vio obligado a dejar el club fue Gustavo Quinteros, quien a pesar de cerrar su ciclo con un 60.39% de rendimiento y varios títulos, la dirigencia alba no quiso renovar su contrato al término del 2023.

Más atrás en el tiempo está el caso de Mario Salas. El Comandanta dejó el Cacique con un 55.56% de rendimiento en febrero del 2020 tras una terrible mala racha de cuatro caídas seguidas en el torneo.

En el 2018 Héctor Tapia también dejó el club tras pésimo resultados a nivel local. Sin embargo, llegó a cuartos de final de la Copa Libertadores y en total en su segundo ciclo registró un 40% de rendimiento.

Ya en el 2013 Gustavo Benítez, al igual que Tito Tapia, descubrió que las segundas partes no siempre son buenas. En 18 partidos apenas sumó un 40% de rendimiento, razón por la cual fue despedido.

Por último está el caso de Omar Labruna, quien en el 2013 dejó el Monumental con un 54,63% de rendimiento. Pese a un buen semestre en la segunda mitad del 2012, el argentino no pudo mantener el nivel meses más tarde y recibió el sobre azul.

El próximo partido de Colo Colo

El Cacique regresará al ruedo ante Everton este sábado 7 de febrero desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental. Este compromiso será válido por la fecha 2 de la Liga de Primera 2026.