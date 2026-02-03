No se vio en TV: Fernando Ortiz pierde el control y plantel de Colo Colo protagoniza fuerte discusión

Colo Colo sufrió una dura derrota en el inicio de la Liga de Primera. El Cacique perdió 3-1 ante Deportes Limache y terminó colista en el inicio del campeonato. Lo que pone en duda la continuidad de Fernando Ortiz.

Es que la caída ante el “Tomate mecánico” profundizó la crisis que enfrentan los albos. Lo que hasta quedó en evidencia con la fuerte discusión que protagonizó el plantel, a dista y paciencia del entrenador.

En el programa Todos Somos Técnicos mostraron que las fallas defensivas se hicieron notorias y colmaron la paciencia del plantel. Claudio Aquino, que partió como suplente, ante la pasividad de sus compañeros saltó al borde de la cancha y retó fuertemente a Jonathan Villagra.

El ex Vélez le pidió que ordenará la zaga, ante los constantes errores, y hasta le pidió más pierna fuerte. Lo llamativo es que todo esto ocurrió con Ortiz a su lado, quien decidió mirar en silencio lo ocurrido en el Estadio Elias Figueroa.

Ortiz trató de buscar alternativas pero no logró ninguna solución en Colo Colo. Captura TNT sports

El mal momento se extendió tras el pitazo final y en el cierre Víctor Felipe Méndez pidió que las cámaras de TNT no siguieran grabando cuando ya se retiraban a camarines. Lo que no fue visto en la transmisión oficial, pero confirma el delicado momento que enfrentan los albos.

Claudio Aquino retó en más de una ocasión a Jonathan Villagra. Captura TNT Sports

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo busca cortar la mala racha en la Liga de Primera y este sábado 7 de febrero disputa la segunda fecha ante Everton. El duelo está programado en el Estadio Monumental a las 20:30 horas y con 42 mil personas de aforo. Duelo que será clave para el futuro de Fernando Ortiz ya que una nueva caída, podría ser la lápida definitiva para su ciclo en los albos.

