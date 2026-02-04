Ni dos fechas duró la tranquilidad. La Liga de Primera apenas empieza y ya tiene problemas con las autoridades. Este miércoles se conoció que la Delegación Presidencial no autorizó el duelo entre Huachipato y Universidad de Chile, que se jugaba el domingo 8 de febrero.

La causa está ala vista de todos. Los incendios que han ocurrido en la Octava Región tienen desplegadas las fuerzas del orden, por lo que es difícil organizar un partido. Sobre todo, cuando se trata de la U.

El delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco, explicó las razones para desaprobar el actual encuentro, mientras se pudo jugar el fin de semana pasado entre la U de Conce y Coquimbo Unido.

“Estamos hablando de un partido de alta envergadura que es distinto. Esas condiciones de seguridad, asociadas con las condiciones aledañas al recinto deportivo, explican la decisión“, señaló la autoridad.

Pierden la paciencia

Esta situación, y la consiguiente explicación de la autoridad, no complacen a muchos. De hecho, en Deportes Agricultura analizaron las palabras del delegado presidencial, las que terminaron siendo como bencina en la fogata.

“Están en una guerra permanente contra el fútbol. Yo puedo entender el contexto, pero el año pasado, después de los incidentes en Avellaneda, no tuvieron problema para programar un partido entre Huachipato y la U a las 12 del día”, empezó reclamando Cristian Caamaño.

“En esa oportunidad se jugó el partido y los hinchas eran los mismos que iban a ir ahora y que habían dejado la escoba en Avellaneda. Entonces, se les para la pluma y hacen lo que quieren. Y el fútbol no se defiende, no tiene un interlocutor válido“, cerró el periodista.

