Varios canteranos de Colo Colo se han visto obligados en el último tiempo a tener que salir del Estadio Monumental para poder continuar con sus carreras. La falta de oportunidades en el Cacique hizo que buscarán minutos en otros clubes, con más o menos éxito par algunos.

Uno de ellos de Darko Fiamengo, defensor de 22 años que en la temporada pasada del 2025 defendió la camiseta de San Antonio Unido en la Segunda División Profesional.

Tras varias cesiones, donde sumo experiencia en Curicó Unido y Unión La Calera, el formado en el Cacique sorprendió a todos al confirmar que seguirá con su carrera en el fútbol europeo.

ver también ¿Llega o no? Descartan reunión de directorio en Colo Colo para aprobar arribo de Pablo Ruiz

De Colo Colo a Europa en este 2026

Por medio de sus redes sociales Fiamengo, en una foto junto a Arturo Vidal, el formado en el Cacique aseguró que “ahora llevo el ADN de Colo Colo a Europa. Comienza un nuevo camino”.

La imagen con que Darko Fiamengo se despidió de Colo Colo para partir al fútbol europeo.

“Todo se lo debo a Colo Colo, una institución que me abrió las puertas cuando tenía solo 9 años y me permitió competir contra los mejores clubes en la máxima categoría del fútbol chileno”, agrego.

Publicidad

Publicidad

Para cerrar, el jugador escribió “Gracias a Lucho de AIM Fútbol y a todos los que creen en mí desde Burhall Sports y Burhall & Partner”.

ver también Filtran la verdadera razón de los malos resultados de Fernando Ortiz en Colo Colo: “Muchos jugadores disconformes con…”

Cabe destacar que Darko Fiamengo nunca jugó profesionalmente en el Popular, por lo que llama la atención este salto al fútbol del viejo continente tras solo defender las camisetas de Unión La Calera, Curicó Unido y San Antonio Unido.