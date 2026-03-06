Nicolás Peric tuvo una extensa carrera en el Campeonato Nacional y, durante ese recorrido, estuvo muy cerca de convertirse en jugador de Universidad de Chile. De hecho, el propio exarquero reveló que incluso llegó a firmar contrato con los azules, aunque finalmente terminó rompiéndolo por una inesperada razón y contó los millones que perdió.

En el programa Hay Zoom de TVN, el actual comentarista deportivo fue consultado sobre si en algún momento estuvo cerca de fichar por Colo Colo o la U. Ante esto, Peric aseguró que sí, y que con el conjunto azul todo estaba prácticamente listo.

Los millones que perdió Peric por no llegar a la U

El exjugador señaló que fue contactado dos veces por los azules, donde la primera vez comentó que lo llamaron en un momento complicado para el cuadro universitario en él que les remarcó que no tenían dinero. “Les dije: ‘Ustedes están quebrados, si no tienen plata’”.

Pero la segunda vez, todo prosperó mejor hasta la llegada de Sampaoli. “Me jodieron tanto para que firmara con ellos…”, añadiendo que el club lo quería, pero no él nuevo DT y le informan que es difícil que juega por eso. “me dicen: ‘oye Sampaoli, no te quiere’”.

Ante esto, tomó la tajante decisión de romper el contrato, recibiendo una atónita reacción. “‘Pero hue…, son como 300 palos’. Rómpelo, si no estuve ni un día, rómpelo por más que te lo firme, no es mío”.