Colo Colo vuelve a decir presente en el mercado de fichajes. Tras la salida de Esteban Pavez y Vicente Pizarro, se reactivaron las negociaciones por un nuevo volante para el equipo de Fernando Ortiz.

Tema que tomó urgencia tras la caída por 3-1 ante Deportes Limache. El tema es que ByN se acordó sobre la marcha y varias de las opciones se cayeron porque sumaron minutos en la primera jornada de la Liga de Primera.

Nombres como Esteban Matus, Sebastián Pérez, Tomás Ahumada, Ignacio González, y Benjamín Berríos quedaron fuera de las opciones. Sin embargo, todavía hay un nombre que no jugó y ni fue convocado por las negociaciones que mantiene con los albos.

¿Colo Colo suma a nuevo volante?

Esto tiene relación con Álvaro Madrid que se perfilaba como capitán en Everton para el debut ante Calera. Sin embargo, el interés desde el Monumental obligó a su salida de la convocatoria. Incluso sus compañeros lo despidieron en el pasado entrenamiento del sábado.

Álvaro Madrid se acerca a Colo Colo y podría ser nuevo refuerzo.

Lo que hasta fue abordado por Javier Torrente que en conversación con TNT Sports dejó abierta la puerta de salida para el volante. Incluso dio señales de que ya no cuenta con Madrid para lo que resta del 2026.

“Creemos en este plantel. Son cosas que pasan en las instituciones. Tenemos 20 futbolistas a disposición. A partir de mañana veremos las novedades y cómo continuamos”, sentenció el adiestrador.