Movidas 2026: Aseguran que Cristiano Ronaldo rompe contrato y vuelve al Manchester United

Cristiano Ronaldo atraviesa su momento más crítico en Al Nassr. El histórico goleador desató su furia luego de que Al Hilal confirmó la contratación de Karim Benzema. Esto molestó al portugués porque acusó que “la competencia no sería justa” en la liga de Arabia Saudita.

Pero el impasse no quedó ahí. CR7 no ha vuelto a entrenar y apunta directamente al Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF) ya que privilegió las contrataciones de su rival por sobre Al Nassr. Incluso su enojo ya había quedado en evidencia deslizando ayudas arbitrales al Al Hilal según consignó A Bola.

Por lo mismo se despertó la opción de aprovechar el mercado de fichajes y buscar una nueva alternativa. El tema es que ahora aparece en el horizonte uno de sus amores como Manchester United.

Así lo informó la cuenta Topskills Sports UK y que se especializa en los rumores de contrataciones del planeta fútbol. Incluso alertaron que el jugador dio el visto bueno y hasta está dispuesto a rescindir dinero.

“Cristiano Ronaldo está en conversaciones con el Manchester United para un posible regreso a Old Trafford. Está dispuesto a recortar su enorme salario para unirse al club de su infancia”, recalcaron.

Incluso deslizaron que ya sin Erik ten Hag, tiene todo pavimentado para retornar y hasta tiene el visto bueno de Michael Carrick con quien lo ganó todo en el Manchester United.

¿Tendrá su revancha? Cristiano Ronaldo sueña con cerrar su carrera en el Manchester United

“El club cree que su problema era sólo con Erik ten Hag, no con el club en sí, a pesar de que la entrevista de Piers Morgan reveló asuntos internos del club. Si todo va según lo previsto, Ronaldo se unirá al MUFC tras dejar Al Nassr”, complementaron.

¿Cuánto gana Cristiano Ronaldo en el Al Nassr?

Cristiano Ronaldo mejoró su sueldo con Al Nassr y a mitad del 2025 confirmó que su salario es de 178 millones de euros al año. Lo que llevado al peso chileno son más de 190 mil millones. El tema es que el vínculo es hasta 2027.

Por lo que el jugador tendría que negociar su salida y disputar su tercera etapa en el Manchester United. Ahora la negociación no será fácil ya que con el cuadro árabe además de ser su goleador, capitán y máximo referente, tiene un porcentaje de las acciones del club y hasta tiene a su hijo Cristianinho en las divisiones inferiores.

