“Entrenó, pero…”: Revelan gesto clave en negociación de Colo Colo por Álvaro Madrid

Colo Colo busca dar vuelta rápido la página y dejar atrás el papelón que registró en el inicio de la Liga de Primera. El elenco dirigido por Fernando Ortiz fue superado de principio a fin por Deportes Limache y fue derrotado por 3-1 profundizando su irregular momento en el Cacique.

Por lo mismo, el “Tano” exigió a ByN la llegada de nuevos refuerzos para poder encontrar la “mejor versión” de un plantel que en las últimas semanas ha sufrido más bajas que altas. Por lo que el mercado de fichajes sigue abierto para los albos.

Para reforzar el medio campo aparece el nombre de Pablo Ruiz y que desde Argentina aseguran ya está listo. Pero también asoma la opción de Álvaro Madrid de Everton. El capitán ruletero es del gusto del DT y podría ser aprobado en la reunión de directorio del lunes.

¿Qué pasa con Álvaro Madrid?

Álvaro Madrid asomaba como titular en Everton para el debut de este lunes ante Unión La Calera. Sin embargo, ante la opción de un posible traspaso a Colo Colo fue sacado de la convocatoria para el duelo en el Estadio Sausalito.

Desde Everton tiene vía libre para salir. Se especula que deben pagar un monto cercano a 300 mil dólares por el pase del jugador. Incluso podría ser rebajado para que los albos suman al hombre que necesitan al medio.

Negociación que registró un gesto clave y que podría ser determinante en las próximas horas. En Radio Cooperativa detallaron que el propio jugador le pidió a Javier Torrente salir de los entrenamientos para enfocarse en la negociación con Colo Colo.

Hace un año el jugador pudo emigrar a la Liga de Quito, pero en Everton se negaron con el compromiso de que si recibían una nueva oferta sí lo dejarían partir. Además se detalló que todo el plantel, al conocer del interés de los albos, decidió apoyar al volante y hasta “se despidieron de él” en el entrenamiento que se realizó el sábado.

Por lo que sería una señal clave para que Ortiz tenga una nueva variante de cara al próximo duelo que será justamente contra los ruleteros.