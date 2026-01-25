Este domingo, el Betis de Pellegrini salta a la cancha para visitar a Alavés en LaLiga, en un duelo que toma mayor relevancia. La caída del Espanyol ante Valencia abrió una oportunidad dorada para los verdiblancos, que pueden trepar al quinto lugar de la tabla y asegurar, de paso, un cupo a la Europa League 2026/27.

Alavés vs. Real Betis: Horario y dónde ver EN VIVO

El partido entre Real Bestis y Alavés se juega este domingo 25 de enero a partir de las 17:00 horas de Chile en el Estadio de Mendizorroza, por la fecha 21 de LaLiga de España.

El duelo entre Verdiblancos y Alavesistas será transmitido por TV en Chile de manera exclusiva por la señal de DSports (610/1610) y adicionalmente, podrás ver este encuentro en vivo y de forma exclusiva a través de DGO y por streaming mediante la plataforma Amazon Prime Video, exclusivo para suscriptores.

Las ausencias que preocupan a Pellegrini

El Betis llega con un serio problema de lesiones que obligan al ingeniero a rearmar el equipo. Para enfrentar a Alavés están descartados Isco, Lo Celso, Bellerín, Ruibal, Firpo, Amrabat, Cucho Hernández y Riquelme.

Además, Valentín Gómez y Natan están apercibidos y podrían perderse los próximos partidos si ven la amarilla.