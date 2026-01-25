El Barcelona recibe a Real Oviedo este fin de semana por la fecha 21 de LaLiga, en un cruce marcado por realidades opuestas. Los Culés, líderes absolutos con 49 puntos, enfrentándose al conjunto oviedista, colista del torneo, con apenas 13 unidades y solo dos victorias.

El equipo de Hansi Flick saltará a la cancha con el panorama claro, ya que Villarreal y Real Madrid, sus escoltas directos, se medirán un día antes en La Cerámica, dejando el resultado servido para el líder.

¿Dónde ver al Barcelona vs. Real Oviedo por LaLiga?

El enfrentamiento entre Barcelona vs. Real Oviedo por la fecha 21 de la Liga de España se juega este domingo 25 de enero a partir de las 12:15 horas de Chile en el Spotify Camp Nou.

El duelo entre Culés y Oviedistas será transmitido por TV en Chile de manera exclusiva por la señal de DSports (610/1610) y adicionalmente, podrás ver este encuentro en vivo y de forma exclusiva a través de DGO y por streaming mediante la plataforma Amazon Prime Video, exclusivo para suscriptores.

Probables formación Barcelona vs. Real Oviedo

Barcelona: Joan García; Gerard Martín, Eric García, Alejandro Balde y Jules Kounde, Fermín López, Pedri y Frenkie de Jong; Robert Lewandowski, Raphinha y Roony Bardghji

Joan García; Gerard Martín, Eric García, Alejandro Balde y Jules Kounde, Fermín López, Pedri y Frenkie de Jong; Robert Lewandowski, Raphinha y Roony Bardghji Real Oviedo: Aarón Escandell, Oier Luengo, David Costas y Rahim Alhassane; Lucas, Santiago Colombatto, Kwasi Sibo y Ilyas Chaira; Haissem Hassan, Federico Viñas y Alberto Reina.

Tabla de posiciones de LaLiga

