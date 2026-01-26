Es tendencia:
Buenas noticias en Sevilla: Alexis Sánchez reaparece en los entrenamientos tras la lesión

Tras varios días fuera, en los que se perdió dos partidos, en Sevilla celebran que Alexis Sánchez volvió a aparecer en los entrenamientos, casi con normalidad.

Por Diego Jeria

Alexis está de vuelta: buenas noticias en Sevilla.
© SevillaAlexis está de vuelta: buenas noticias en Sevilla.

Buenas noticias para Sevilla en España: Alexis Sánchez volvió a dejar atrás su última lesión y tras dos partidos fuera volvió a entrenar con sus compañeros, casi con normalidad, este reciente domingo en las instalaciones del club.

El Sevilla viene de derrotar al Athletic. Un día después, los jugadores que se llevaron el peso del triunfo, entre ellos Gabriel Suazo, tuvieron trabajo regenerativo; mientras los menos fatigados y los que no vieron acción entrenaron con normalidad, junto a Alexis.

El delantero chileno ha sido baja en los dos últimos partidos por un golpe en la cadera que le afectó al músculo. No pudo viajar a Elche ni tampoco fue citado para el encuentro con el Athletic. Este domingo ya realizó trabajo parcial con el equipo, por lo que estará disponible para el próximo partido, en Mallorca el lunes 2 de febrero“, informó el Diario de Sevilla.

Alexis de regreso, dos días libres y a pensar en Mallorca

Tras la jornada, el plantel se fue a casa para disfrutar dos días libres: “la plantilla descansará lunes y martes y volverá a los entrenamientos el miércoles, para encarar ya la preparación específica del partido del lunes en el feudo de un rival directo como el Mallorca”, sentencian.

Alexis con posibilidad de volver en el Sevilla ante Malloraca. (Foto: Getty Images)

Eso sí, no hay que ser adivino: Alexis no dejará pasar ni este lunes ni el martes sin realizar algún trabajo específico, orientado por el cuerpo médico del club. El chileno tiene la costumbre de entrenar en casa.

De esta forma, Sevilla y Alexis volverán a los trabajos el miércoles, con el objetivo de definir los detalles para el duelo del lunes contra Mallorca, por la fecha 22 de La Liga de España.

En la tabla los sevillanos son decimoprimero con 24 puntos en 21 partidos, a 11 unidades del Real Betis, quien por ahora ocupa el último puesto de clasificación internacional a Conference League.

