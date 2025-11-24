Colo Colo no sólo celebra un triunfo de oro en su lucha por clasificar a la Copa Sudamericana, sino que también el recuperar a un hombre que puede ser clave. Salomón Rodríguez volvió a los goles con el Cacique y cortó una sequía que tenía muy preocupados a los hinchas.

El delantero, que llegó como la gran carta de gol desde Godoy Cruz para el centenario, había sido un rotundo fracaso en la temporada 2025. Su mala racha lo tiene incluso con un pie afuera del plantel para el año que viene, aunque no sin antes silenciar a algunos críticos.

Su gol ante Unión La Calera le permite al artillero uruguayo no sólo volver a los abrazos. Con ello rompe una aterradora racha sin poder marcar goles en casi un año desde su salida de Argentina.

Salomón Rodríguez rompe con su terrible sequía de goles en Colo Colo

Después de mucho esperarlo, Salomón Rodríguez por fin se reencontró con los goles en Colo Colo. El delantero selló el triunfo del Cacique ante Unión La Calera anotando el 4 a 1 que le permite tomar un respiro importante en medio de un año para el olvido.

Salomón Rodríguez volvió al gol en Colo Colo y ni lo celebró. Foto: Photosport.

Con el tanto ante los Cementeros, el delantero cortó una sequía muy importante en su carrera. Su último gol con el Eterno Campeón fue el 13 de febrero en el triunfo ante Unión san Felipe por Copa Chile. Desde entonces pasaron 283 días sin poder romper redes para el uruguayo.

Publicidad

Publicidad

Pero si vamos más allá, las cosas eran aún más alarmantes. Su presentación en Colo Colo fue el 17 de enero y, para anotar su primer gol en la Liga de Primera, tuvo que esperar 310 días, lo que refleja la desesperación que había con su caso.

ver también “Un jugador así necesita…”: Arturo Vidal sale en defensa de Salomón Rodríguez en Colo Colo

De hecho, la última vez que Salomón Rodríguez había celebrado un gol por un torneo fue el 14 de diciembre cuando jugaba por Godoy Cruz. Así, pasaron 344 días, prácticamente un año, para que por fin se reencontrara con los goles en un certamen principal de un país.

Semanas atrás se conoció que el jugador pidió salir del Eterno Campeón para el 2026 ante sus terribles números. Sin embargo, su vuelta al gol ilusionan para que se destape en la recta final y termine siendo clave para meter al club en competencia internacional.

Publicidad

Publicidad

Salomón Rodríguez vuelve al gol después de meses muy complicados en Colo Colo. El delantero tuvo su revancha, una que no celebró, pero que de seguro será un golpe anímico importante para lo que queda de 2025.

¿Cuáles son los números de Salomón Rodríguez en Colo Colo?

Tras su actuación ante Unión La Calera, Salomón Rodríguez llegó a los 25 partidos oficiales en total con Colo Colo esta temporada. En ellos el delantero ha aportado con 3 goles y no tiene asistencias en los 1.056 minutos dentro de la cancha.

ver también “No fui suplente porque…”: la insólita respuesta de Arturo Vidal tras ir a la banca en Colo Colo

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Salomón Rodríguez vuelve al gol y espera seguir en racha en el próximo partido de Colo Colo. Este viernes 28 de noviembre desde las 20:00 horas el Cacique va a buscar tres puntos de oro para meterse en Copa Sudamericana visitando a un rival directo como Cobresal.

Publicidad