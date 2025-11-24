Colo Colo ha tenido un centenario para el olvido y que ha estado muy lejos de lo que se prometía. El Cacique se quedó sin títulos en sus 100 años y ahora está luchando para meterse en un torneo internacional mientras trata de sacarse un enorme cacho de encima.

Además de la urgencia por sumar de a tres para clasificar a la Copa Sudamericana, el Eterno Campeón sufre un dolor de cabeza con un tema. Y es que al igual que como pasó en 2024, el cuadro albo llega muy complicado al cierre de la campaña con los minutos Sub 21.

La lesión de Francisco Marchant había dejado un vacío más que importante en cuanto a la aparición de juveniles en la cancha, pero Fernando Ortiz se las arregló para que las cosas no sean tan difíciles. Y tras la goleada ante Unión La Calera, el Cacique saca cuentas alegres y queda a nada de poder librarse de esto.

Colo Colo a un paso de cumplir con los minutos Sub 21

Los minutos Sub 21 han sido uno de los grandes problemas que dejó Jorge Almirón en Colo Colo. El anterior DT del Cacique nuevamente cometió errores y le dio poco espacio a juveniles, lo que hoy le pesa al equipo en plena lucha por clasificar a Copa Sudamericana.

Con Francisco Marchant y Nicolás Suárez fuera por lesión, Fernando Ortiz debió comenzar a ordenar las cosas para no sufrir tanto con el tema. El Tano ha encontrado algunas piezas que no habían tenido tanto espacio y ahora, tras el duelo con Unión La Calera, por fin respira tranquilo.

Antes del choque con los Cementeros, Colo Colo acumula 1.752 minutos con un jugador Sub 21 dentro del campo de juego. Eso sí, la aparición de Leandro Hernández desde el arranque permitió sumar 90 que dejan al club a un paso de poder cumplir con la regla.

El Chino suma doble por ser categoría 2005 y, al haber jugado hasta los 64′ de compromiso, dio un respiro. Esto, porque quedaron en 1.842 minutos, a tan sólo 48 de los 1.890 que exige el reglamento de la Liga de Primera.

Esta pequeña deuda habrá que pagarla en las dos finales que quedan por delante rumbo a la Copa Sudamericana. Fernando Ortiz tendrá que definir si repetir lo hecho ante Unión La Calera con Leandro Hernández desde el arranque o hacer el cálculo para darle más protagonismo a los experimentas en un momento vital.

Colo Colo celebra el estar a nada de poder cumplir con la deuda de minutos Sub 21 que les dejó Jorge Almirón. El Cacique puede sacarse de encima uno de sus mayores problemas y así ir a la última fecha con la tranquilidad de haber hecho la pega, aunque fuera casi a la fuerza.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Colo Colo buscará saldar su deuda de minutos Sub 21 en la próxima fecha de la Liga de Primera, donde tiene una final por delante. Este viernes 28 de noviembre desde las 20:00 horas el Cacique viaja al norte para visitar a Cobresal.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones del torneo 2025

