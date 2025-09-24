Universidad de Chile enfrenta a Alianza Lima por el paso a la semifinal de la Copa Sudamericana. Gonzalo Fouillioux indicó que debe regresar un cuestionado atacante azul.

El Romántico Viajero disputa uno de los partidos más importantes de la temporada, donde se juega el paso a la ronda de los cuatro mejores de “la otra mitad de la gloria”. Los dirigidos por Gustavo Álvarez necesitan una victoria para avanzar de ronda.

El regreso de un delantero de la U

El 0-0 en la ida dejó sensaciones encontradas en Universidad de Chile. Si bien la igualdad no fue negativa, el hecho de jugar con un futbolista más los últimos 25 minutos por la expulsión de Carlos Zambrano, dio la impresión de que el Bulla pudo traerse el triunfo.

“El empate en el papel no fue un mal resultado, a la U le faltó tener más recursos para atacar, el partido lo controló, sus centrales y mediocampistas jugaron bien, pero le faltó peso ofensivo y esa es como la lucecita de preocupación de la U, el momento de sus delanteros”, indicó Gonzalo Fouillioux en Balong Radio.

La delantera del Romántico Viajero ha sido muy cuestionada durante las últimas temporada. Lucas Di Yorio y Rodrigo Contreras no han logrado convencer del todo e incluso, Nicolás Guerra viene siendo el titular. A pesar de ello, Fouillioux tiene claro quién debe ser estelar contra Alianza Lima.

“Yo voy con Di Yorio de entrada, Di Yorio sin ser brutal, creo que estaba jugando bastante bien hasta la lesión, en la serie con Independiente hizo dos buenos partidos. Acá jugó un partido bravo, salió bien del área, se generó infracciones, hubo buenos movimientos en el gol de Assadi“, detalló el periodista.

Lucas Di Yorio volverá a la citación contra Alianza Lima. Imagen: Photosport

Di Yorio era el titular hasta su lesión, pero luego Nicolás Guerra tuvo una gran actuación ante Colo Colo en la Supercopa y se ganó el puesto. En Lima fue de la partida Nicky War y todo indica que se mantendrá desde el arranque para el choque de vuelta de la Copa Sudamericana.