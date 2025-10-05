Deportes Iquique vive días más que complicados en la Liga de Primera. El elenco que comenzó como gran candidato a pelear en la parte alta y hasta con participación en Copa Libertadores, no pudo repetir el gran rendimiento de la campaña anterior. Por lo que fue quedándose en el camino y ahora es único colista y con riesgo de irse a la B.

Ante esto, la dirigencia decidió sacar a Miguel Ramírez y entregó todo su respaldo a Fernando Díaz para salvar la temporada y mantenerse en la máxima categoría. Sin embargo, los resultados no han acompañado y esto colmó la paciencia de la hinchada.

Así lo confesó el experimentado DT, quien reveló que han sufrido fuertes aprietes de parte de un grupo de mal llamados hinchas. “Ya son dos veces que han ido al complejo de entrenamiento, y una al estadio, pero esta vez fue lamentable porque estábamos entrenando… Se metieron a la cancha, interrumpieron el trabajo, nos insultaron, agredieron a jugadores y cuerpo técnico”, indicó el “Nano” en conversación con Bolavip.

“Esta situación nunca la había vivido, hubo cero respeto por nuestros derechos, cero respeto al club, y especialmente a la gente de Iquique (…) estos tipos desadaptados creen que hacen un bien, pero sólo le hacen mal al club”, agregó molesto por la situación que sufrió en el Norte.

Fernando Díaz acusó grave episodio de violencia contra jugadores de Iquique

Incluso advirtió que este “apriete” podría afectar anímicamente al equipo y dejarlos peor aún en la lucha por salvarse de la B. “Siempre hemos dicho que nos vamos a salvar en las últimas fechas, pero el plantel está asustado porque estos tipos nos amenazaron que iban a volver con más gente, que iban a regresar. Por su puesto que es una situación anormal, que condeno y para mí es inaceptable”, sentenció.

¿Cuándo vuelve a jugar Deportes Iquique?

Según el calendario de la Liga de Primera, Deportes Iquique vuelve a jugar el próximo 17 de octubre. Los drágones celestes reciben a O’Higgins, que es el único escolta de Coquimbo Unido.

El elenco dirigido por Fernando Díaz está obligado a sumar para salvarse del descenso ya que es último con solo 14 unidades. Cabe consignar que necesita cinco unidades para salir de dicha zona y que restan siete finales, de las cuales cuatro son de local.

Iquique lucha por salir del fondo de la tabla y escapar del descenso

