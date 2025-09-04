Es tendencia:
La abrupta y fuerte medida que rompe el camarín de Deportes Iquique en plena lucha por no descender

El cuadro nortino, que sigue en el último puesto de la tabla de posiciones, piensa en limpiar el plantel en plena temporada.

Por Carlos Silva Rojas

Deportes Iquique quiere salvarse del descenso.

Mucho aire tomó Deportes Iquique en la lucha por no descender en la Liga de Primera, debido a que el pasado sábado le ganó a un rival directo, como Deportes Limache.

Los Dragones Celestes vencieron por 2-1 con un gol de Misael Dávila a los 95 minutos, triunfo que lo ayudó a soñar con la permanencia en Primera.

Iquique todavía se encuentra en el último lugar de la tabla de posiciones, porque suma 14 puntos, pero ahora mira más cerca la salvación, porque quedó a cuatro unidades de Limache, club que por ahora se está quedando en la categoría de honor.

Deportes Iquique piensa en despedir a tres jugadores en plena temporada

Deportes Iquique se aferra a Primera, sin embargo, en el norte están a punto de tomar una drástica decisión que puede romper el camarín.

Según dio a conoce el medio partidario Tierra de Dragones, los dirigentes del elenco nortino pretenden desvincular a los jugadores Carlos Rodríguez y Javier Parraguez, quienes no son considerados por el entrenador Fernando Díaz.

Javier Parraguez está a punto de ser despedido en Iquique.

A los mencionados se puede sumar Juan Pablo Gómez, de escasa continuidad en el cuadro iquiqueño como lateral derecho.

Deportes Iquique tendrá un largo descanso, debido a que no jugará en la próxima fecha, porque su partido ante Colo Colo está aplazado por la realización de la Supercopa.

