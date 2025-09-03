Unión La Calera no ha obtenido los resultados esperados y esta mala racha le costó la salida a Walter Lemma. Sin embargo, el club ya encontró al entrenador que ocupará su puesto.

Los Cementeros no han logrado encontrar regularidad en lo que va de 2025 y siempre lo más fácil en un club, es cortar por el director técnico. Es lo que sufrió Lemma, ya que su vínculo con el equipo fue roto por mutuo acuerdo entre ambas partes.

El nuevo técnico de Unión La Calera

Walter Lemma había salvado del descenso a Unión La Calera en el 2024, lo que le valió la confianza de la dirigencia para poder seguir con su proceso en esta temporada. Claro que no pudo repetir los buenos resultados y comenzaron a acercarse peligrosamente a la zona roja.

Con la salida de Lemma, la directiva de los Cementeros se puso a trabajar en encontrar al técnico que lidere a su plantel en lo que esta del 2025. No tardaron mucho en dar con el nombre y ya hicieron oficial al elegido para comandar al primer equipo.

Martín Cicotello fue anunciado como el nuevo entrenador de Unión La Calera. Bueno, en realidad no es tan nuevo, debido a que el argentino ya había pasado por este club durante el 2023. En aquel periodo, alcanzó a dirigir 16 partidos con 7 triunfos, 4 empates y 6 derrotas.

Luego de dejar a los Cementeros, Cicotello estuvo en Independiente de Rivadavia de Argentina y Montevideo City Torque de Uruguay. En ninguno de estos clubes logró encontrar buenos resultados, por lo cual intentará mostrar sus condiciones ahora en la Región de Valparaíso.

Unión La Calera se encuentra en el 11° lugar de la Liga de Primera con 23 puntos, a 6 unidades de la zona de descenso donde están Unión Española (17 puntos) y Deportes Iquique (14). El debut de Martín Cicotello en los Cementeros será el 12 de septiembre ante Everton como local.