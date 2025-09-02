El Fantasma de la B ataca con fuerza: nuevo DT es despedido en la lucha por no descender

La Liga de Primera está muy entretenida, porque hay pelea en la zona alta y también en la baja, porque hay una serie de equipos que pelean por no descender.

Uno de los equipos que estaba tranquilo en la primera rueda era Unión La Calera, sin embargo, en la segunda parte del torneo se vino abajo y se metió en la disputa por no perder la categoría.

Los cementeros acumulan ocho partidos seguidos sin ganar, por lo que la dirigencia tomó la decisión de despedir al entrenador argentino Walter Lemma.

El comunicado oficial de Unión La Calera

Unión La Calera oficializó este martes la decisión de sacar al ex ayudante de Gustavo Quinteros como su entrenador.

“Club Deportes Unión La Calera S.A.D.P. anuncia que, el vínculo que mantenía con el entrenador Walter Lemma y su ayudante técnico Andrés Navarro, ha finalizado anticipadamente luego de mutuo acuerdo entre ambas partes“, explicó el cuadro calerano.

Además, ya eligieron a su reemplazante interino: “mientras se trabaja en la llegada de un nuevo entrenador, nuestro jefe técnico del fútbol formativo, Carlos Galdames, se hará cargo de la dirección técnica del primer equipo“.

Unión La Calera se encuentra en el puesto 11° de la tabla de posiciones con 23 puntos y se mete en la pelea por la permanencia, porque está a sólo seis unidades de Unión Española, penúltimo en el acumulado.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

