Primera B

“Es parte de mi vida”: preocupación por ex DT de U de Chile que se descompensó durante duelo del fútbol chileno

Preocupación en el final de emotivo partido por la salud de joven DT que lidera la Primera B.

Por Nelson Martinez

El momento de tensión en el fútbol chileno.

El pasado fin de semana se vivió preocupante momento en un duelo del fútbol chileno. Precisamente, la Primera B encendió las alarmas tras un agónico gol, donde el DT de Deportes Copiapó se descompensó en plena cancha.

Recordado por su paso en la banca de U de Chile, Hernán Caputto lidera el sueño del ascenso con el León de Atacama. Con goles en los descuentos, los nortinos derrotaron a Deportes Santa Cruz por 2-0 y siguen en la cima.

Las miradas se fueron sobre el ex arquero y entrenador copiapino, quien afortunadamente no pasó a mayores con su desmayo y tanto él como el propio club aclararon lo sucedido.

El desmayo que preocupó en el fútbol chileno

Hernán Caputto sufrió una fuerte descompensación tras el gol de Deportes Copiapó ante Deportes Santa Cruz, aunque el propio equipo avisó tras el hecho que “el profe se encuentra bien en su estado de salud tras el partido, sólo sintió la emoción del triunfo igual que todos nosotros”.

“Nada, un poco la pasión, me pasa la pasión, un poquito se me… Creo que el tema de la presión, un poquito ahí, pero estoy bien, estoy bien. Es parte de mi vida, soy así, un poco de pasión y eso hay que saber manejarlo“, dijo el DT.

En ese sentido, el apasionado entrenador de Deportes Copiapó explicó su experiencia como líder del fútbol chileno en la B, diciendo que “los equipos que insisten, persisten, no se dejan vencer”.

“Santa Cruz lo hizo muy bien hasta el minuto 90, pero nosotros habíamos llegado siete veces claras de gol. Le hubiese sido muy injusto no haber tenido los tres puntos”, cerró.

