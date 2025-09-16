Es tendencia:
La firme condena a grave denuncia que sacude a un ex U de Chile y su familia

Fue gravemente amenazado tanto a él, como a su familia. Sin embargo, su club cierra fila y se cuadra para resguardarlo ante tan cobarde acción.

Por Miguel Gutiérrez

El ex U de Chile recibió el respaldo de su club tras las graves amenazas que recibió.
© ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORTEl ex U de Chile recibió el respaldo de su club tras las graves amenazas que recibió.

Un lamentable hecho se vivió en el fútbol chileno, donde un ex U de Chile y su familia lo pasaron mal en un ambiente de básquetbol. El involucrado fue Marcelo Jorquera, actual jugador de Deportes Iquique.

La mala campaña del actual colista de la Liga de Primera provocó la furiosa reacción de un forofo norteño, quien encaró tanto al deportista como a su esposa y a su hija de 4 años, en un contexto de un partido de básquetbol.

“El tipo estaba fuera de sus casillas, lo que intimidó a mi hija de 4 años y a la hija de nuestros amigos, de 3 años. No le importó el lugar ni que estuviéramos en un ambiente familiar, diciendo que no podíamos estar en ese lugar por el momento que está pasando Deportes Iquique”, lamentó la mujer de Jorquera.

“Lo amenazó de muerte e intimidó a mi hija de 4 años”: grave denuncia familiar sacude a ex U de Chile

Iquique se cuadra con ex U de Chile gravemente amenazado

Las amenazas al ex U de Chile no se quedó solo en ese último relato. Camila Ruiz, esposa de Marcelo Jorquera, señaló que el hombre incluso advirtió de consecuencias posteriores.

Hechos que hicieron reaccionar a su club, Deportes Iquique, con un potente comunicado para resguardar la tranquilidad e integridad del jugador en vista del mal momento que vive el club.

Uno de los puntos que llama la atención, es que quien increpó a Jorquera no puede ingresar a ningún estadio del país. “El jugador fue increpado de manera violenta por un individuo, ya identificado por nuestro club y que cuenta con código 102“, resalta el comunicado.

Marcelo Jorquera en Deportes Iquique. Foto: Photosport.

Luego, Iquique cierra fila con Marcelo Jorquera y destaca que “la gran mayoría de nuestros seguidores repudia este tipo de actos, que solo generan daño y división en momentos en que más se necesita unidad”.

Con ello, el cuadro del norte también anuncian que prestarán “todo el apoyo necesario y tomaremos las medidas que correspondan para resguardar la integridad de nuestro jugador y su familia”.

Finalmente, el escrito cierra con un fuerte llamado. “Seguiremos trabajando por un entorno donde prime la seguridad y la sana convivencia para todos”, explican desde Deportes Iquique.

Mira el comunicado completo:

