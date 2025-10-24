El nuevo dardo de O’Higgins contra la ANFP por abrupto cambio en programación: “Hay desprolijidad”

El partido que puede marcar el destino de la Liga de Primera se disputará en el Estadio Codelco El Teniente: O’Higgins recibe a Coquimbo Unido y si se da un empate en el clásico universitario, el cuadro pirata puede alcanzar su primer título profesional.

Con 59 unidades, el elenco dirigido por Esteban González marcha como líder absoluto y tiene la primera chance de concretar el golpe final. El tema es que desde la ANFP decidieron cambiar el horario de su partido a última hora. Esto porque en primera instancia había sido programado para el sábado 25 de octubre a las 20:00 horas.

Ante esto, se dieron cuenta de que si se concreta la igualdad entre cruzados y azules, Coquimbo podría ser campeón sin disputar su partido en cancha. Por lo que para privilegiar lo deportivo, se decidió pasarlo al domingo y a las 18:30 horas.

Modificación que sigue causando malestar en O’Higgins. En primera instancia fue Pablo Hoffman quien se lanzó con todo contra la ANFP por prácticamente hacerle una encerrona al elenco celeste.

“Si no lo hacíamos el partido se iba a jugar de todas maneras. Eso significa en otro estadio, en otra ciudad y sin nuestros hinchas. Elegimos el mal menor”, lamentó el dirigente.

Paqui reclama contra la ANFP

El tema es que ahora fue el entrenador de O’Higgins el que tomó la posta y lanzó sus dardos contra la ANFP. Es que en el aire había quedado cierta sensación de que se había beneficiado a Coquimbo Unido.

Pero desde los rancagüinos recalcaron que la molestía no es contra los piratas, sino con la institución ubicada en Quilín 5635. “Hay una desprolijidad que se manejó la reprogramación. Entiendo que en caso de que Coquimbo sea campeón, sea en cancha. Pero era sencillo, había que programar a Coquimbo siempre después que sus perseguidores y no esperar a como salga”, lanzó de entrada Francisco Meneghini.

Pero luego Paqui lamentó que este sorpresivo cambio sobre la marcha afecta a ambos equipos en la planificación de sus respectivos partidos. “Esto afecta a Coquimbo, y a nosotros. Se pudo hacer una mejor organización. Entendemos que ellos quieren salir campeones, pero vamos a hacer nuestro trabajo”, alertó.

Paqui lamentó el cambio de la programación sobre la marcha

“El equipo entrenó muy bien y nunca entramos en el escenario de controlar cosas que están fuera de nosotros. Pensamos que íbamos a ganar el sábado y ahora lo pensamos para el domingo”, recalcó el DT con todas las ganas de ser el verdugo de Coquimbo esta fecha.