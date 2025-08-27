Chile se quedó sin representantes en el US Open 2025, ya que el último nacional en competencia fue eliminado. Alejandro Tabilo no pudo ante la solidez de Alexander Zverev.

Jano no ha logrado repetir los éxitos de la temporada pasada en el actual año, por lo que el último Grand Slam del 2025 era la oportunidad de demostrar el tenis que lo tuvo entre los 20 mejores jugadores del planeta. Sin embargo, no hubo sorpresa.

Alejandro Tabilo se despide de Nueva York

Alejandro Tabilo (122°) tuvo un debut muy complejo, ya que por sorteo le tocó enfrentar en la primera ronda a Alexander Zverev, actual 3° del mundo. En el historial solo registraban un partido previo, en la recordada semifinal del Masters 1000 de Roma del 2024 con triunfo para el alemán.

Por si fuera poco, el duelo de Tabilo y Zverev era en el imponente Arthur Ashe Stadium, cancha principal del US Open. De hecho, el último chileno en jugar ahí había sido Fernando González en 2009, cuando perdió ante Rafael Nadal en cuartos de final.

Alejandro Tabilo no corrió mejor suerte que González y perdió ante Zverev en tres sets: 6-2, 7-6 y 6-4. Si bien el chileno fue de menos a más, no le alcanzó ante el buen nivel de Sascha, quien demostró la categoría que lo tiene como el tercer mejor del planeta.

De esta manera, Chile quedó sin representantes. Cristian Garin (126°) y Tomás Barrios (134°) ya habían sido eliminados en la qualy, mientras Nicolás Jarry (102°) quedó en el camino en la primera ronda del cuadro principal ante Jakub Mensik (16°) en tres sets: 7-5, 6-3 y 6-4.

De momento, Alejandro Tabilo descenderá un puesto en el ranking ATP y caerá hasta el casillero 123°. Su próximo desafío será viajar a China para disputar el Challenger de Shanghái.