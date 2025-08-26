Cristian Garin sorprendió a sus seguidores en Instagram al hablar abiertamente sobre un problema de salud que lo ha afectado en las últimas semanas y que lo obligará a tomar un receso estratégico antes de la Copa Davis.

Garin revela complejo problema de salud

“Este último mes y medio no he podido competir al 100% por una fascitis plantar en mi pie”, partió diciendo.

“Voy a tomarme estas semanas de recuperación y preparación para volver con todo y llegar en la mejor forma posible a la Copa Davis y lo que queda del año. Nos vemos el Nacional el 13 de septiembre”, aclaró.

La fascitis plantar, según la Clínica Mayo, es una de las causas más frecuentes de dolor en el talón.

Se produce por la inflamación en el tejido que conecta el talón con los dedos y suele generar un dolor punzante, especialmente al dar los primeros pasos por la mañana.

Historia de Cristian Garin en Instagram.

Una temporada compleja

Desde Wimbledon, el rendimiento de Garin había ido en descenso. Tras avanzar a segunda ronda en el Grand Slam, su desempeño en torneos posteriores fue irregular.

Gago perdió en primera ronda en el Nordea Open, Croatia Open, y la qualy del Masters de Cincinnati, además de caer en la segunda ronda de la qualy del US Open.

Ahora, el motivo queda claro: su fascitis plantar estaba limitando su capacidad de competir al máximo.

¿Qué pasará con la Copa Davis?

Chile se enfrentará a Luxemburgo por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2025, en una serie clave para clasificar a las Finales.

Afortunadamente, Garin se tomará un descanso para llegar en la mejor forma posible a la competencia.

El duelo se jugará en el Estadio Nacional el 13 y 14 de septiembre.