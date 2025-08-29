Llega el mes patrio y el Team Chile se prepara para la llave de Copa Davis frente a Luxemburgo. Después de lo sucedido en el Grupo Mundial, con la eliminación polémica frente a Bélgica, el equipo nacional vuelve a las canchas con una misión: ganar y volver a la élite del tenis.

Dentro de los próximos días se debería conocer la nómina de Chile, elaborada por el capitán Nicolás Massú, para la llave contra Luxemburgo.

Por ahora, Cristian Garin está confirmado, aunque debe recuperarse de una lesión. “Voy a tomarme estas semanas de recuperación y preparación para volver con todo y llegar en la mejor forma posible a la Copa Davis y lo que queda del año. Nos vemos el 13 de septiembre”, anunció Gago.

El resto del equipo genera dudas. Nicolás Jarry dio preocupantes declaraciones tras caer en el US Open hace solo unos días. “No me siento muy bien”, dijo, sumando que “no llegamos muy bien a la Copa Davis”. Por otro lado, Alejandro Tabilo podría derechamente no estar.

Tabilo se inscribió en un torneo en la misma semana de la Copa Davis | Photosport

¿Se baja? Alejandro Tabilo en duda para la Copa Davis

De acuerdo a lo que reveló La Tercera, Alejandro Tabilo se inscribió en dos torneos challengers que se disputarán en septiembre. El primero es el Challenger 100 de Shanghai (1-7 de septiembre) y el segundo es el Challenger 100 de Guangzhou Huangpu (8-14).

Este último torneo calza justamente con la realización de la Copa Davis en nuestro país, donde Chile enfrentará a Luxemburgo el 13 y 14 del mes en el Estadio Nacional. De bajarse, Jano repetiría lo que sucedió a principios de año, porque tampoco estuvo contra Bélgica.