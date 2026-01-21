El nebuloso futuro de Damián Pizarro ve una luz al final del túnel, pero todo podría ser peor. El joven delantero chileno finalizó su paso por el Le Havre de Francia y debe volver al Udinese, donde nuevamente no tiene cabida.

Así, las informaciones revelaron que el chileno fue ofrecido a un grande de Argentina, puntualmente a Racing Club. Pero en La Academia las cosas podrían seguir estando la carrera del ex Colo Colo.

En Deportes en Agricultura, el periodista Manuel De Tezanos explicó que efectivamente Pizarro está muy cerca de Racing, pero entrando por la ventana trasera.

ver también “Encaminado en un 90%… El ‘9’ tapado toma fuerza”: filtran la movida de Damián Pizarro para fichar en Racing

Pizarro seguirá teniéndola muy difícil si llega a Racing

“Confirmadísimo: se lo ofrecieron a Gustavo Costas. Se lo ofrecieron al entrenador y dependía de que se fuera un delantero que ya se fue“, dijo De Tezanos.

De Tezanos confirma: Pizarro camino a Racing, por la ventana de atrás.

El amigo de balong expone que “lo ofrecieron gratis. Cesión sin cargo con opción de compra, el jugador está dispuesto. Va a llegar, pero Costas no lo tiene visto. Costas no lo quiere“.

Publicidad

Publicidad

Por su parte, Juan Cristóbal Guarello añade que “hay un peligro: que ni siquiera sea citado. O que le digan anda a jugar a la reserva. De ahí va a tener que empezar, jugando los miércoles. Y podría andar bien, pero es muy difícil”.

ver también ¡Quiebre! Damián Pizarro causa un terremoto entre Colo Colo y Fernando Felicevich

Como dato, esta temporada 2025-26, Pizarro apenas registras dos partidos en la Ligue 1 con Le Havre, con un paupérrimo total de 26 minutos.