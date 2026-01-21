Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol Argentino

De Tezanos oscurece más el futuro de Damián Pizarro: “Confirmado lo de Racing, pero Costas no lo quiere”

Manuel De Tezanos confirma: Damián Pizarro fue ofrecido a Racing y está muy cerca, pero llegará a un equipo en el que el entrenador no cuenta con él.

Por Diego Jeria

Sigue a Redgol en Google!
Pizarro camino a Racing con altas posibilidades de seguir pasándolo mal.
© Icon Sport via Getty ImagesPizarro camino a Racing con altas posibilidades de seguir pasándolo mal.

El nebuloso futuro de Damián Pizarro ve una luz al final del túnel, pero todo podría ser peor. El joven delantero chileno finalizó su paso por el Le Havre de Francia y debe volver al Udinese, donde nuevamente no tiene cabida.

Así, las informaciones revelaron que el chileno fue ofrecido a un grande de Argentina, puntualmente a Racing Club. Pero en La Academia las cosas podrían seguir estando la carrera del ex Colo Colo.

En Deportes en Agricultura, el periodista Manuel De Tezanos explicó que efectivamente Pizarro está muy cerca de Racing, pero entrando por la ventana trasera.

“Encaminado en un 90%… El ‘9’ tapado toma fuerza”: filtran la movida de Damián Pizarro para fichar en Racing

ver también

“Encaminado en un 90%… El ‘9’ tapado toma fuerza”: filtran la movida de Damián Pizarro para fichar en Racing

Pizarro seguirá teniéndola muy difícil si llega a Racing

Confirmadísimo: se lo ofrecieron a Gustavo Costas. Se lo ofrecieron al entrenador y dependía de que se fuera un delantero que ya se fue“, dijo De Tezanos.

De Tezanos confirma: Pizarro camino a Racing, por la ventana de atrás.

De Tezanos confirma: Pizarro camino a Racing, por la ventana de atrás.

El amigo de balong expone que “lo ofrecieron gratis. Cesión sin cargo con opción de compra, el jugador está dispuesto. Va a llegar, pero Costas no lo tiene visto. Costas no lo quiere“.

Publicidad

Por su parte, Juan Cristóbal Guarello añade que “hay un peligro: que ni siquiera sea citado. O que le digan anda a jugar a la reserva. De ahí va a tener que empezar, jugando los miércoles. Y podría andar bien, pero es muy difícil”.

¡Quiebre! Damián Pizarro causa un terremoto entre Colo Colo y Fernando Felicevich

ver también

¡Quiebre! Damián Pizarro causa un terremoto entre Colo Colo y Fernando Felicevich

Como dato, esta temporada 2025-26, Pizarro apenas registras dos partidos en la Ligue 1 con Le Havre, con un paupérrimo total de 26 minutos.

Lee también
"A Correa le chupa un huevo, pero declara como Van Basten"
Colo Colo

"A Correa le chupa un huevo, pero declara como Van Basten"

Manuel de Tezanos llena de elogios a cuestionado fichaje de Colo Colo
Colo Colo

Manuel de Tezanos llena de elogios a cuestionado fichaje de Colo Colo

De Tezanos se sincera sobre la Kings League y lanza palito a Gareca
Noticias

De Tezanos se sincera sobre la Kings League y lanza palito a Gareca

Everton pierde a su mayor figura por un largo tiempo tras grave lesión
Chile

Everton pierde a su mayor figura por un largo tiempo tras grave lesión

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo