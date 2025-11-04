Siempre pasa algo, Matías. En el fútbol chileno suele haber problemas. No siempre son tremendos líos, pero muchas veces tienen que ver con infraestructura o con temas pecuniarios. En esta ocasión, el primero de ellos es el que resalta.

Resulta que, por falta de estacionamientos, los árbitros del fútbol chileno no están entrenando como de costumbre. Esto se debe a que, en Quilín, aparentemente, hay un problema de infraestructura.

Esto tendría desatada una especie de batalla entre la ANFP y el órgano arbitral del fútbol chileno. Como de costumbre, parece que nadie gana con estas situaciones y el fútbol yace en el piso.

Furia de la ANFP

Fue en el programa Pauta de Juego que se dieron el tiempo de hablar de este tema peliagudo. Allí fue cuando Coke Hevia soltó información importante sobre el tema.

“Hoy, los árbitros están sin entrenar. Reclaman, entre otras cosas, que no tienen estacionamientos“, empezó diciendo Coke Hevia, ante la interrupción de sus compañeros de panel.

“A mí me parece que tienen razón. Pero, ¿tú no puedes conversar y hacer un diálogo, en vez de tirarte a una seudo huelga?“, preguntó, retóricamente, el periodista.

“Y esto es de primera fuente: en la ANFP están hasta más arriba de la coronilla con Tobar y compañía. No hay relación con Milad, ni con el directorio de la ANFP“, cerró Coke Hevia.

Roberto Tobar es el presidente de la comisión de árbitros | Photosport

