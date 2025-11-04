Coquimbo Unido hizo historia. El cuadro pirata consiguió su anhelada primera estrella en la Liga de Primera 2025, tras una campaña que tuvo una segunda vuelta deslumbrante.
A mitad de año, todos pensaban que sería la Universidad de Chile el cuadro que se alzaría con la copa. Sin embargo, el elenco de Gustavo Álvarez fue diezmando su buen juego y terminó quedándose con las manos vacías en el plano nacional e internacional.
Pese a la alegría del triunfo, hay algo que los coquimbanos no perdonan. Tiene que ver con la cobertura mediática que se le hizo al cuadro pirata y con la idea de que se iban a caer en algún momento, debido a su corto plantel.
“Mientras más punteros estábamos…”: Juan Cornejo sobre Coquimbo
Juan Cornejo se dio el tiempo de hablar con Pauta de Juego. Allí, se refirió a distintos aspectos del campeonato recién ganado. Uno de los que llamó la atención fue, precisamente, el que tiene que ver con la idea de que Coquimbo, en algún momento, se iba a caer.
“Nosotros jugamos partido a partido. Mientras más punteros estábamos, peor se hablaba de nosotros. Eso nos motivó a tratar de seguir en la misma senda. Nosotros queremos seguir ganando, para demostrarle a todos que lo que hicimos durante el año no fue casual“, enfatizó Juan Cornejo, quien detalló su rabia.
“A mitad de año dijeron que nos íbamos a caer, por lo que nos había pasado el 2024. Decían que íbamos a perder muchos puntos. Después dijeron que cuando terminara el Mundial Sub-20 también nos íbamos a caer. Eso hizo que nos picara el bichito de seguir haciéndolo bien y nos ayudó mucho“, cerró.
¿Cuántos equipos del norte han sido campeones?
Son tres en total, contando a Coquimbo Unido, los campeones nortinos de la Liga de Primera. Anteriormente, Cobresal y Cobreloa eran los únicos representantes de la parte norte de nuestro largo y angosto país.
