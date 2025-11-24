Fedachi Marathon debutó con exitosa jornada este domingo

Un exitoso debut tuvo el Fedachi Marathon, evento deportivo organizado por la Federación Atlética de Chile, en el que participaron 8.500 personas y que tuvo su largada y meta en el Parque Estadio Nacional, atravesando las comunas de Ñuñoa y Macul.

El evento inició a las 7 de la mañana con la largada de los 21K y 42K, para luego ser el turno de los participantes de las distancias 10K, entre ellos, el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, quienes debieron enfrentar una calurosa jornada.

Exitosa primera versión Fedachi 2025

Los vencedores del maratón fueron Daniel Cortés, quien marcó un tiempo de 02:23:47 y Fernanda Haro, con 03:02:49. El segundo lugar lo obtuvieron Michael Pinela con 02:26:11 y María Soledad Aravena con 03:06:48, mientras que el tercer puesto fue para Luis Zagal con 02:28:18 y Claudia Cáceres con 03:10:16.

El Fedachi Marathon nació para dar la posibilidad a los atletas de hacer mejores marcas en suelo nacional, por lo que se diseñó un circuito más plano y recto que los beneficiara. Además, cuenta con la certificación de la World Athletics y el patrocinio de la Fedachi, por lo que los tiempos son válidos en el Ranking Mundial de Atletismo y les permitirá clasificar a Juegos Olímpicos, Panamericanos y Campeonatos Mundiales.

Versión 2026

La versión 2026 será sede del Campeonato Sudamericano de Maratón, “Nos sentimos orgullosos de esta primera versión del Fedachi Marathon, que se creó pensando en dar mejores opciones y proyección a los atletas. Hemos vivido una gran jornada deportiva y una exitosa antesala para la versión 2026, en la que el Fedachi Marathon será sede del Campeonato Sudamericano de Maratón”, dijo Luis Figueroa Loncón, presidente de la Fedachi.

Ya encajonado y a minutos de largar los 10K, el ministro Jaime Pizarro aplaudió el nacimiento de nuevas instancias deportivas que fomenten la vida sana. “Mis felicitaciones por tener este nuevo evento, que el próximo año será sede de un Sudamericano. La invitación es a disfrutar el espacio público, seguir admirando este Parque Estadio Nacional y seguir participando en este evento de Fedachi”, comentó.

Publicidad

Publicidad

Ganadores 21K y 10K

Los ganadores de la distancia 21K fueron Ricardo Rojas con un crono de 01:04:42 y Paulina Saavedra, quien marcó un tiempo de 01:18:44 min. El segundo lugar fue para Mario Rivas con 01:06:23 min y Margarita Masias con 01:18:59, mientras que el tercer puesto lo obtuvo Sebastián Traslaviña con 01:08:43 y Catalina Langlois con 01:19:34.

La distancia 10K mujeres fue encabezada por Johanna Rivas (00:35:33), mientras que en 10K varones el primer lugar lo obtuvo Juan Manuel Quijada (00:29:56).

“Estamos muy contentos con esta primera experiencia del Fedachi Marathon, porque tuvo una muy buena convocatoria de parte de los runners y nos deja muchos aprendizajes para seguir mejorando. El evento incluyó también una distancia familiar 3K, en la que tuvimos niños y adultos disfrutando de este deporte. Esperamos seguir creciendo para continuar fomentando el atletismo”, dijo Francisca Bahamonde, directora ejecutiva del evento.

Publicidad

Publicidad

El Fedachi Marathon también contó con una distancia familiar de 3K, en la que se pudo ver a niños y adultos disfrutando de este deporte.