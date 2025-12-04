El Mundial 2026 se acerca a pasos agigantados, con varias sorpresas como el estreno del formato con 48 selecciones y ya son varias las selecciones que ya aseguraron su presencia, mientras otras se juegan todo aprovechando las últimas oportunidades.

La competencia comienza el 11 de junio en México y finaliza el 19 de julio en New York. Pero ojo, porque no todos podrán estar en el torneo más esperado del planeta, por ahora son 29 los equipos clasificados y 19 cupos siguen en disputa antes del sorteo oficial del 5 de diciembre.

Sorteo Mundial 2026: Horario y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE

El sorteo del próximo mundial será el próximo viernes 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington D. C, donde las tómbolas determinarán la composición de los doce grupos de cuatro equipos cada uno que conformarán la primera fase del torneo, un formato completamente nuevo para competición internacional.

¿Cómo se arman los grupos del Mundial 2026?

En el sorteo, los países anfitriones, Canadá, México y Estados Unidos, serán asignados al bombo 1, mientras que las otras 39 selecciones ya clasificadas se distribuirán en los cuatro bombos de doce selecciones ubicados, de acuerdo con el más reciente Ranking FIFA.

Por último, las dos plazas reservadas a las selecciones procedentes de los repechajes europeo e internacional se asignarán al bombo 4.

La inauguración del mundial de fútbol será el 11 de junio del próximo año, en el Estadio Azteca de Ciudad de México, mientras la final se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.