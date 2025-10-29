Es tendencia:
Selección Chilena Femenina

Christiane Endler y triunfazo de La Roja “Ahora sí me siento preparada; vamos a clasificar al Mundial”

Tiane Endler habló tras la goleada de Chile contra Bolivia en la Liga de Naciones, resultado que pone a La Roja en la parte alta de la tabla, en el inicio del camino al Mundial.

Por Diego Jeria

Las palabras de Tiane tras goleada contra Bolivia.
La selección chilena femenina salió airosa de la primera pasada de la Liga de Naciones de la Conmebol. Fue empate sin goles como visita contra Venezuela y goleada 5-0 ante Bolivia en el estadio El Teniente de Rancagua.

La Roja se ubica segunda en la tabla de la competencia que clasifica al Mundial y otra gran noticia fue el regreso a La Roja de la arquera y capitana, Christiane Endler.

Logramos sumar en ambos partidos. Venezuela fue un rival mucho más duro, la exigencia física fue mayor. Ahora pudimos disfrutar más el partido, tocar, llegar, marcar hartos goles. Fue una muy buena fecha“, dijo Tiane tras el duelo ante las altiplánicas.

Agregó que “sumamos cuatro puntos. Es muy positivo, este fue un buen inicio. Hay cosas que mejorar, seguro, pero tenemos tiempo para seguir trabajando“.

La emoción de Tiane Endler por su vuelta a la Selección: “La motivación es…”

Tiane: “Un orgullo y ahora sí me siento preprarada”

Sobre su regreso expuso que “es un orgullo estar. Siempre he querido estar, pero a veces hay que escuchar lo que uno siente. Físicamente, estaba bien, pero mentalmente quizá no estaba preparada para afrontar un proceso de selección y ahora sí me siento preparada“.

Tiane Endler se rehízo psicológicamente y promete liderar a La Roja a un nuevo Mundial.

Tiane Endler se rehízo psicológicamente y promete liderar a La Roja a un nuevo Mundial.

Tengo la convicción de que vamos a lograr clasificar al Mundial. Me encantaría ver nuevamente a Chile en un Mundial y esas son las razones por las que estoy aquí“, añadió.

Entre finales de noviembre e inicios de diciembre la selección femenina volverá a la acción por los puntos como visita ante Perú y de local contra Paraguay. “Son rivales directos los dos. Con Perú vamos a jugar en la altura, en el Cuzco, va a ser un rival súper duro, han progresado mucho estos últimos años“, explica.

La Roja debuta en la Liga de Naciones Femenina con empate ante Venezuela: Endler regresa como figura

Y Paraguay siempre es un rival que nos complica mucho con su estilo de juego. Cada fecha FIFA va a ser importante sumar“, sentenció Tiane.

