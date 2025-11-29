Colo Colo recibió un duro golpe y cayó por goleada ante Cobresal en el norte, saliendo de zona de clasificación a Copa Sudamericana. Los albos ya no dependen de sí mismos para tomar pasajes internacionales y llegan muy complicados a la última fecha de la Liga de Primera.

Errores de la zaga y una nula respuesta del resto de los jugadores condenaron al Cacique, que visitó El Cobre con todas las intenciones de celebrar y terminó derrotado, cayendo al 8° lugar de la tabla de posiciones.

Fernando Ortiz intentó explicar lo que pasó: “No entramos nunca en partido. Si bien tuvimos empuje e intentamos de una u otra manera siempre contrarrestar un resultado que, por lo que hizo un rival, es merecido, no entramos nunca en un partido tan importante como era este“.

“No estuvimos precisos. A lo largo del partido, muchas imprecisiones, nunca le agarramos a la idea de la pelota cuando vuela en la altura, pequeños y grandes errores que cuestan caro. Nunca estuvimos metidos en el encuentro“, reflexionó también el DT.

Fernando Ortiz y la horrible derrota de Colo Colo: “Soy el responsable”

“Siempre dije que trato de buscar lo mejor para el equipo. No resultó. El responsable soy yo. Luego hicimos los cambios. Me quedo con el ímpetu de querer siempre buscar el marcador, tuvimos ocasiones claras, pero no fue suficiente”, sumó Fernando Ortiz en Colo Colo.

Por último, relató que “de nuevo volvemos a no depender de nosotros. A esperar qué sucede y ojalá podamos tener de nuevo en nuestras manos el poder estar en la última fecha en casa para poder clasificar a copa internacional”.