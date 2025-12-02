Universidad de Chile se alista para enfrentar a Coquimbo Unido, a contar de las 18.00 horas en el estadio Santa Laura, por la fecha 29 de la Liga de Primera 2025, en un duelo clave para seguir en la lucha por el Chile 2 a la Copa Libertadores.

Gustavo Álvarez se juega el penúltimo compromiso al mando de los azules, donde ha debido mover su formación estelar, debido a importantes ausencias en su plantel titular.

En ese sentido, según confirma Emisora Bullanguera, el lesionado Fabián Hormazábal será estelar en la línea del fondo en los azules, en compañía de Franco Calderón y Matías Zaldivia, de manera de tener un fondo titular ante el campeón del fútbol chileno.

Fabian Hormazábal se recuperó de su lesión en la U. Foto: Andres Pina/Photosport

Cambios de Álvarez en la U

En desmedro a otras informaciones que ponían a Nicolás Ramírez de estelar, Álvarez modificó su plan inicial, dejando al ex Huachipato fuera del once titular para esta tarde en Santa Laura.

La otra sorpresa tiene que ver con la mitad de la cancha, donde volverán a estar Marcelo Díaz y Charles Aránguiz, acompañados de Israel Poblete y Felipe Salomoni, este último que reemplaza al suspendido Matías Sepúlveda.

Por otro lado, en la delantera, se mantendrá Leandro Fernández en compañía de Lucas Di Yorio, quienes serán nutridos en el área para los goles por Javier Altamirano.

¿Cómo se formará la U ante Coquimbo Unido?

Según el citado medio, la formación de la U será con Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia en la defensa; Israel Poblete, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni, Javier Altamirano en los volantes; Leandro Fernández y Lucas Di Yorio en delantera.