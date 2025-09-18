La Copa Sudamericana continúa con su actividad de los cuartos de final. En la altura de La Paz se veían las caras el Bolívar ante el Atlético Mineiro de Brasil que no contaba en esta oportunidad con el defensor chileno Iván Román, hoy en la Selección Chilena Sub 20.

En lo estricto del encuentro, terminó en igualdad por 2-2 con anotaciones de Alexsander (45′) y Víctor Hugo (45+6′) en el equipo de Jorge Sampaoli, más Robson Matheus (48′) y Dorny Romero de lanzamiento penal (88′). Pero no fue lo más destacable del lance.

Grave lesión de compañero de Román en Copa Sudamericana

En el minuto 31 del encuentro se vivió el momento más tenso de la noche. Su protagonista fue el mediocampista argentino Tomás Cuello, quien al intentar defender una pelota de la presión de un jugador del Bolívar vino lo peor.

Por el sector derecho defensivo del Estadio Hernando Siles de La Paz, al buscar sacar el balón, al trasandino se le traba el pie izquierdo en el césped, lo que provocó la inmediata reacción de rivales y propios para que lo sacaran rápidamente del campo.

Las imágenes de la transmisión oficial de Copa Sudamericana reflejan lo que ocurrió con Cuello, el tobillo zurdo se giró completamente en lo que claramente fue una fractura, algo que hizo oficial Atlético Mineiro posterior al lance en un comunicado.

“Cuello fue trasladado al Hospital Alemana de La Paz, donde le realizaron exámenes de imagen que revelaron una fractura de peroné asociada a rotura de ligamentos en el tobillo izquierdo. El atleta ya se encuentra inmovilizado y recibe medicación. A su regreso a Brasil, se le realizarán exámenes médicos adicionales para programar el tratamiento quirúrgico”, puntualizó el club.

¿Cuándo se juega la revancha?

El duelo de vuelta entre Atlético Mineiro y Bolívar, por los cuartos de final en Copa Sudamericana, se jugará el próximo miércoles 24 de septiembre en el Arena MRV de Belo Horizonte desde las 19:00 horas.

