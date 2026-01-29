Es tendencia:
U. de Chile

¿Va por TV abierta? Confirman el canal que transmite la despedida de Pepe Rojas en el Estadio Nacional

Pepe Rojas tendrá su partido de despedida en el Estadio Nacional.

Por Franccesca Arnechino

Llegó el día de la despedida oficial del fútbol de José “Pepe” Rojas, ídolo de Universidad de Chile que colgará los botines en un repleto Estadio Nacional.

El evento contará con la destacada participación del plantel campeón 2011 junto a figuras que fueron parte del club en distintas épocas, te dejamos todos los detalles sobre la transmisión.

¿Dónde ver la despedida de Pepe Rojas? Horario y canal

El encuentro será este jueves 29 de enero desde las 17:00 hrs, en el Estadio Nacional y contará con la transmisión exclusiva a través de Mega GO, con acceso para usuarios previamente suscritos.

Habrá además varios artistas invitados, un espectáculo musical y, como plato fuerte, un partido con reconocidas figuras de Universidad de Chile, quienes se sumarán para acompañar al capitán en su adiós al fútbol.

Figuras invitadas

Entre los invitados destacan figuras como Diego Rivarola, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Eduardo Vargas, Sergio “Superman” Herrera, Matías Rodríguez, Cristóbal Campos y David Pizarro, junto a otros referentes históricos que se han ido sumando al evento.

También estará Ronald de la Fuente, ex Colo Colo y excompañero de Rojas en Curicó Unido, una muestra del alcance del homenaje y de los vínculos que el histórico capitán forjó a lo largo de su trayectoria.

