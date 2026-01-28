Es tendencia:
U. de Chile

Despedida de Pepe Rojas: Horario y dónde ver EN VIVO el adiós al “Gran Capitán” de la U

Conoce los detalles del evento para despedir al histórico jugador azul en el Estadio Nacional.

Por Franccesca Arnechino

© @pepe13rojas vía InstagramEl ex capitán promete en reencuentro cargado de historia, emoción y recuerdos imborrables.

Esta semana será la despedida oficial del fútbol de José “Pepe” Rojas, ídolo de Universidad de Chile que colgará los botines en un repleto Estadio Nacional.

El evento contará con la destacada participación del plantel campeón 2011 junto a figuras que fueron parte del club en distintas épocas, te dejamos todos los detalles sobre la transmisión.

Horario y dónde ver la despedida de Pepe Rojas

El encuentro será este jueves 29 de enero desde las 17:00 hrs, en el Estadio Nacional y contará con la transmisión exclusiva a través de Mega GO, con acceso para usuarios previamente suscritos.

Habrá además varios artistas invitados, un espectáculo musical y, como plato fuerte, un partido con reconocidas figuras de Universidad de Chile, quienes se sumarán para acompañar al capitán en su adiós al fútbol.

Entre los invitados destacan figuras como Diego Rivarola, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Eduardo Vargas, Sergio “Superman” Herrera, Matías Rodríguez, Cristóbal Campos y David Pizarro, junto a otros referentes históricos que se han ido sumando al evento.

U. de Chile vs. Audax Italiano: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO la Liga de Primera

También estará Ronald de la Fuente, ex Colo Colo y excompañero de Rojas en Curicó Unido, una muestra del alcance del homenaje y de los vínculos que el histórico capitán forjó a lo largo de su trayectoria.

¿Cómo tener Mega GO?

  • Ve al sitio web: Entra a www.megago.cl
  • Registra tu cuenta: Haz clic en “Iniciar Sesión” y luego en “Regístrate”, ingresando tu correo y contraseña.
  • Elige tu plan: Al registrarte, tendrás acceso gratuito, pero para el contenido con candado (Plan Full), deberás suscribirte y elegir un medio de pago o aplicar un cupón promocional si tienes uno.
  • Descarga la app: Busca “Mega GO” en la App Store (iOS) o Google Play Store (Android) y descárgala.
  • Inicia sesión: Abre la app y usa los datos de tu cuenta.
