Vuelve el fútbol de ascenso. A partir de este fin de semana comenzará la temporada 2026 del torneo de Primera B, la división de plata del fútbol nacional, que contará con importantes protagonistas.

Así es, porque a Cobreloa y Santiago Wanderers, los dos equipos más populares de la categoría, se suman dos clubes de Primera División como Unión Española, histórico de la división de honor, y Deportes Iquique, ambos descendidos desde la máxima categoría. En tanto, Deportes Puerto Montt también dirá presente, aunque en su caso tras ascender desde la Segunda División Profesional.

En ese contexto, te invitamos a conocer todos los detalles de esta primera jornada del fútbol de ascenso: horarios, estadios y mucho más en RedGol.

Programación de la fecha 1 del Torneo de Ascenso

La primera fecha del torneo arranca este viernes 20 de febrero con el duelo entre San Marcos de Arica y Deportes Santa Cruz, a disputarse en el Estadio Carlos Dittborn a las 20:00 horas. La jornada se extenderá hasta el lunes 23 con dos encuentros importantes: Cobreloa vs. Deportes Temuco en el Estadio Zorros del Desierto (18:00 horas) y Curicó Unido vs. Magallanes en el Estadio Jorge Silva (20:30 horas).

Viernes 20 de febrero

San Marcos de Arica vs. Club Deportes Santa Cruz a las 20:00 horas en el Estadio Carlos Dittborn.

Sábado 21 de febrero

Santiago Wanderers vs. Deportes Recoleta a las 12:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander.

en el Estadio Elías Figueroa Brander. Unión Española vs. San Luis a las 18:00 horas en el Estadio Municipal de La Pintana.

en el Estadio Municipal de La Pintana. Deportes Iquique vs. Unión San Felipe a las 20:30 horas en el Estadio Tierra de Campeones.

Domingo 22 de febrero

Rangers de Talca vs. Deportes Antofagasta a las 18:00 horas en el Estadio Fiscal de Talca.

en el Estadio Fiscal de Talca. Deportes Puerto Montt vs. Deportes Copiapó a las 20:30 horas en el Estadio Bicentenario Chinquihue.

Lunes 23 de febrero

Cobreloa vs. Deportes Temuco a las 18:00 horas en el Estadio Zorros del Desierto.

en el Estadio Zorros del Desierto. Curicó Unido vs. Magallanes a las 20:30 horas en el Estadio Jorge Silva.

Al igual que las temporadas anteriores, podrás seguir la Primera B de manera exclusiva por TNT Sports y la plataforma de streaming, HBO Max.

