Cobreloa se alista para debutar en una nueva temporada de la Primera B, donde el cuadro loíno va con todos para conseguir el ansiado ascenso a la máxima división chilena. Sin embargo, el equipo experimentará importantes bajas en su regreso a las canchas.

En su debut en un nuevo campeonato de ascenso, Cobreloa se enfrentará a Deportes Temuco en el estadio Zorros del Desierto por la primera fecha, el próximo lunes 23 de febrero, donde el DT César Bravo deberá realizar importantes cambios, ya que arrastran 4 ausencias.

Las 4 ausencias que experimentará Cobreloa en su debut

A través de su cuenta de X, el periodista Pedro Marín Navarro reveló que los loínos “tendrá cuatro bajas para el partido amistoso ante Iquique en Calama este sábado 14 de febrero. Los descartados son Rodolfo González, Matías Sandoval, Felipe Fritz y Cristian Insaurralde”.

El descargo de Cristián Insaurralde

Recientemente, el medio calameño Pi TV Noticias señaló que el jugador “no se presentó a entrenar en los trabajos de martes y miércoles, y habló con directivos para pedir su salida”, añadiendo que además pedía una indemnización “por su vínculo vigente por tres años más”.

Ante esto, el jugador utilizó sus redes sociales para responder, desmintiendo las acusaciones. “No creía que fuera necesario tener que escribir y aclarar todas estas cosas, pero con el fin de que puedan saber y entender un poco sobre mi paso por Cobreloa, me veo obligado a hacerlo”.

“Cuando nos tocó descender, fuimos algunos jugadores y nos rebajamos el salario para continuar (algo que nunca se dijo y, sin embargo, me crucificaron porque nunca nadie salió a contar la verdad), tuve que callarme y bancarme todas las cosas que se dijeron de mí”.

Asimismo, agrega que “debí pagar de mi bolsillo la comisión que el club le debía a mi representante por jugadores que habían pasado años atrás para que yo pudiera firmar sin que el club tuviera alguna deuda con él”.

Añadiendo que está seguro que no muchos harían lo que él ha hecho para estar en el club. “Y lo que resigné para no dañar al club. Hay muchos jugadores que ganan verdaderamente mucho dinero y aun así le dieron la espalda a Cobreloa”.