El mercado de fichajes del fútbol chileno continúa en movimiento y los distintos clubes han estado reforzándose con todo para pelear por el título en sus distintas divisiones, y hace algunos días O'Higgins anunció la contratación de Fausto Grillo, que llegará a Rancagua después de que su último club fuera el Volos NFC de Grecia.

Pero más allá de la experiencia que le aportará el central argentino de 28 al Capo de Provincia, su apellido hace recordar prácticamente de inmediato al relator Patricio Barrera, que es conocido popularmente en el mundo de la locución deportiva como el Grillo del Gol y que seguramente estará en alguno de los partidos del cuadro rancagüino.

Situación ante la cual el periodista deportivo de Radio ADN y TNT Sports, cuyos relatos son acompañados del idéntico sonido del insecto por el cual recibe su alias, se frota las manos. Y es que a pesar de que el jugador trasandino es defensa, siempre existe la posibilidad de que anote o haga alguna buena jugada digna de relatar.

Y en conversación con RedGol anticipa que “será entretenido que me toque poder relatar a O’Higgins. Habitualmente uno busca apodos del jugador, pero yo trato siempre de usar su nombre, y va a ser una coincidencia entretenida".

"Va a ser súper entretenido porque este es su apellido y que el Grillo le relate a Grillo será algo que me voy a tomar con muy buen humor, y sé que mis compañeros de transmisión tanto en ADN como en TNT lo van a disfrutar y de seguro lo pasaremos bien”, complementó.

Sobre la opción de preparar un relato reconoce que “siempre uno piensa de lo que pueda hacer, como para preparar un gol de alguien que lleve su apellido con el apodo de uno, no soy de llevar mucha producción a la hora de los partidos, me nace del momento, pero sin duda que algún grillito se va a llevar".

Y tras eso agrega que "si logra anotar o despejar, algo se va a hacer", pero advierte a los hinchas del balompié criollo que "si anota también puede ser que el grito de gol vaya acompañado de un grillo a la hora de su primer tanto, o si en algún partido me toca relatarle un gol al nuevo defensor de O’Higgins".

También tuvo tiempo para recordar una divertida anécdota sobre lo mismo con un ex Colo Colo: "Me tocó en algún momento que Gustavo Biscayzacú (que también le dicen Grillo) me escribiera porque leyó una nota y me decía que le había encantado como yo relataba, y un día tuvimos una conversación en el estadio Nacional".

Ahora, con respecto a lo que aportará el zaguero trasandino a nuestro fútbol, señala que es “bueno para el fútbol chileno, un tipo con experiencia, tiene 28 años y viene de ser capitán en el fútbol griego. También sabemos de su paso por Boca y Vélez, es un tipo que le va a dar mucha solvencia al bloque defensivo de O’Higgins".

"Viene de tener buenas presentaciones en sus últimos clubes y me parece que es un nombre súper importante para venir a reforzar al cuadro rancagüino, que no tuvo una temporada pasada óptima, así que me parece que va a ser un buen nombre, un jugador importante al que hay que seguir porque sin duda que con su trayectoria podría ser de los destacados de esta temporada 2022”, cerró.

¿Sobre Melano y Picco? Se toma el relato con calma

El mercado de fichajes del fútbol chileno anunció recientemente la llegada de Lucas Melano a Universidad Católica y también se habló en su momento de un interés de Universidad de Chile de fichar a Leonel Picco, lo que obviamente despertó la astucia del chileno y varios empezaron a sonrojarse con los posibles relatos que salgan en las transmisiones.

Situación ante la cual Pato Barrera reconoce estar consciente de su complejidad, pero también avisa que hay espacio para salirse un poco de la rigidez profesional. “No es fácil, es súper complejo pero de repente uno puede caer en ese juego, ese doble sentido, pero hoy en día hay que ser súper responsable".

"Uno tiene que intentar evitarlo, pero de repente puede haber una humorada, obviamente sin ser burda para esos nombres que llegaron y suenan para el fútbol chileno, pero siempre en ADN nos gusta un poquito ese doble sentido y en el canal, obviamente con el respeto que se merece nuestro telespectador, también darle un tono de gracia, no todo tiene que ser tan cuadrado, pero ahí tiene que jugar y no caer en lo exagerado y en lo burdo", reconoció.

Para finalizar, advierte que seguramente "algo sabroso y entretenido tendremos en el partido, como ya pasó cuando vino Melano a Chile y en el relato molestaron mucho al colega argentino, entonces puede pasar. También pasaba con Melo, cuando le relataban saca Melo, pero puede pasar…”, bromeó para finalizar.