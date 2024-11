Pese a que terminó el Campeonato Nacional con el título de Colo Colo, este aún podría seguir jugándose en los escritorios en caso que la U haga efectiva la denuncia al TAS que anunció hace algunas semanas.

Es que la eventual comunicación de Jorge Almirón con la banca mientras estaba suspendido en el duelo contra Huachipato ha sufrido caídas para los denunciantes en Azul Azul. Por ello, el TAS es la última maniobra para buscar el título vía tribunal de la FIFA.

Pero para solicitar formalmente esa apelación hay un plazo especial y pese a que las últimas semanas han tenido las aguas más quietas, ahora debería salir humo blanco considerando que comienza el período para la denuncia.

Comienza la jornada para que la U denuncie ante el TAS

Este lunes 25 de noviembre comienza el plazo legal para que U. de Chile pueda hacer efectiva la denuncia contra Colo Colo ante el TAS. Esto corresponde a 21 días en que los abogados pueden enviar el alegato formalmente.

La casera de la polémica en la U y Colo Colo /Photosport

Justamente, en esta última semana de noviembre se conocerá el fallo de la Segunda Sala del Tribunal de Penalidades. Precisamente, este lunes en Azul Azul tendrán más detalles de los fundamentos del fallo, que rechazó la solicitud de la U por votación de 3-2.

Sobre el mismo caso, Jorge Almirón también tomó la palabra en la reciente jornada y en declaraciones a la Arenga del Abuelo dijo que me dieron tres fechas y tengo que estar en el palco, ahí estoy”.

“Pero no puedo estar sentado sin hablar ni moverme. Es imposible. Ese partido era importante. Estoy atento, pero sin tomar decisiones. No podía, no había tiempo de nada tampoco”, cerró.