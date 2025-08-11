Crystal Palace pasa en menos de 24 horas de la euforia de un título que conquistaron por primera vez en su historia, a un infierno de cara a la temporada 2025/26.

El pasado domingo, los que fueron campeones de la FA Cup llegaron a su primera disputa de la Community Shield, el trofeo que da por iniciada la nueva temporada del fútbol inglés.

Al frente tuvieron al Liverpool, quien se puso dos veces en ventaja, hasta que pudieron igualar el compromiso y llevarlo a lanzamientos penales, donde se impusieron por 3-2 para llevarse por primera vez en la vida el trofeo.

ver también El mercado es una locura: el delantero por el cual Liverpool pagará ¡90 millones de euros!

Crystal Palace pasa de celebrar a tomar un trago amargo y que condenó al León

Sin embargo, en menos de 24 horas los festejos del Crystal Palace pasaron a un trago amargo por una notificación que recibieron de nada más, ni nada menos, que del TAS.

Tras ganar la FA Cup el club tenía un cupo listo para jugar la Europa League de la temporada 2025/26. Sin embargo, una regla que terminó por condenar al León de México en el Mundial de Clubes les tomó por rebote.

ver también TAS deja a Rodrigo Echeverría sin Mundial de Clubes: Otros chilenos se preparan

Y es que por la regla de la multipropiedad de los clubes, la UEFA rechazó su inscripción por estar bajo el alero del norteamericano John Textor, propietario del Olympique de Lyon, también clasificado al mencionado torneo.

Publicidad

Publicidad

Pese a que el empresario dejó el club inglés a principios de julio, para el ente rector del fútbol europeo esto debió pasar antes del 1 de marzo. Así, Palace reclamó al TAS apuntando a su derecho de jugar.

Sin embargo, en esta jornada recibieron la mala noticia: El organismo suizo hizo “descender” al club a jugar la Conference League, y en su lugar lo hará el Nottingham Forest, que fue séptimo en la última temporada de la Premier League.

Publicidad