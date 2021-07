El Grillo del Gol relatará el clásico universitario en TNT Sports: "Espero un partido entretenido, con Zampedri y Larrivey uno aspira que el partido tenga muchas chances de gol"

Este domingo 1 de agosto se disputa un nuevo clásico entre Universidad de Chile y Universidad Católica. Los azules reciben a La Franja por la decimocuarta fecha del Campeonato Nacional 2021, en el estadio El Teniente de Rancagua desde las 16:00 horas.

Antes la U debe recibir a Ñublense y la UC visitar a Antofagasta, pero el clásico universitario ya se respira con la Católica puntera en la tabla tras los tropiezos de Audax Italiano y La Calera. El Chuncho viene en alza de la mano de Esteban Valencia y apuesta a meterse arriba para pelear.

El clásico universitario tendrá a Patricio Barrera en los relatos de la transmisión de TNT Sports. El querido Grillo del Gol narrará por primera vez un cruce de la U y la UC en el canal del campeonato, en un debut esperado para el joven periodista de deportes.

“Para mí es un debut total en un clásico en TNT Sports, tuve la oportunidad anteriormente en otros clásicos en Radio ADN, hice muchos partidos entre Universidad de Chile y la Católica, también una que otra experiencia en TVN, donde relaté partidos importantes en Supercopa o finales de Copa Chile”, contó el Grillo a RedGol.

Agregó que “en TNT Sports es un desafío muy importante, el primer clásico que hago, ya he relatado clásicos regionales como Coquimbo-La Serena o Wanderers-Everton. (…) Relatos emocionantes he hecho muchos, no sólo en clásicos. Recuerdo la final de la Copa América Centenario, que tuve la suerte de estar en Estados Unidos, o los penales de la semifinal de la Copa Confederaciones”.

Respecto al encuentro entre azules y cruzados manifestó que “espero un partido entretenido, de dos equipos con propuestas muy distintas. La UC después de la eliminación en Copa Libertadores pudo recuperar el rumbo en el torneo nacional con un gran partido contra O’Higgins. La U de Valencia ha mejorado. Tiene algunas falencias, pero siempre es un equipo intenso con un Larrivey inspiradísimo. Con Fernando Zampedri y Joaquín Larrivey uno aspira a que el partido tenga muchas chances. Los últimos clásicos no han tenido muchas emociones ni gritos de gol, ojalá éste sea uno entretenido para la gente”.

Por último abordó el trabajo personal y el de sus compañeros de labores: “este tipo de partidos es un trabajo en equipo y tenemos uno muy bueno. Va a estar Marcelo Díaz y Jorge Cubillos, que son los que nutren la transmisión con información. Y uno se prepara desde un punto de vista histórico, antecedentes y datos de jugadores; jugadas importantes y cómo se desplazan en la cancha. Y eso va de la mano con el trabajo que hacemos con los comentaristas, que serán Cristian Basaure y Juvenal Olmos, que al igual que todos los comentaristas del canal se preparan muy bien”.

Sentencia que “no sé si vaya a reemplazar (a Claudio Palma), creo que tenemos un equipo de relatores en el canal liderados por él. Yo le he dicho que él es el capitán, y el resto estamos todos capacitados para plasmar el relato en un desafío como un clásico. Al final reemplazo para mí no es, si no una pauta que uno aprovecha por ser un partido estelarísimo. Acá hay un equipo y todos somos importantes”.