Universidad de Chile y Coquimbo Unido se roban todas las miradas en la fecha 24 del Campeonato Nacional 2022 y este miércoles 7 de septiembre abrirán la vigésima cuarta jornada jugando un partido que varios han denominado "la final del mundo" y que se llevará a cabo en Valparaíso. Un lugar que Patricio Barrera conoce muy bien.

Un porteño de tomo y lomo, el popular relator mejor conocido como el "Grillo del Gol" atiende el llamado de Paulo Flores y RedGol para hablar de lo que será esa "final". Y de entrada es consultado por si el viento playero que está pronosticado para aquel día influye o no. Y no duda.

“Muchísimo, sí. Influye mucho para el equipo que ataca hacia la Escuela Naval, habitualmente el tiempo en Valparaíso es perjudicial para el arquero que le está dando la espalda a la Escuela Naval, ahí la pelota cae como un saco de papas", advierte de entrada el Grillo.

Explica que "al equipo que saca desde la Escuela Naval por ejemplo un saque del arquero cuando hay harto viento, y me tocó verlo en varios partidos de Wanderers, la pelota se llega a detener, incluso se devuelve, hay que saber jugar con viento".

Entonces, Grillo, ¿hay que salir jugando, en buen chileno, a puro pelotazo? “Depende de la condición del viento, si está favorable con un pelotazo largo puedes pillar desconcentrado a los centrales y al mismo arquero porque la pelota corre mucho más hacia el lado de la Escuela Naval”, señala el relator de TNT Sports.

Por eso mismo, aprovecha de darle un consejo a ambos equipos. “Si entras a la cancha y hay un viento de unos 70 kilómetros por hora, que no sé si sea tanto, pero obviamente tratar de pedir el lado que da para atacar hacia la Escuela Naval, porque ahí cualquier bote va a hacer que la pelota se acelere mucho más".

Para los defensores también hay consejo, y advierte que ambas zagas tendrán que estar "muy atentos, no solo al balón sino que a los movimientos que va a hacer la pelota porque es relativo. Me acuerdo una vez Wanderers contra un equipo, que creo era Lota, la pelota se iba, venía y el partido parecía cualquier cosa, y Wanderers lo aprovechó en una con un pase largo y los centrales no se pudieron la pelota”.

El estado del terreno de juego también influye, y Pato Barrera lo tiene claro. Sin embargo, anticipa que la cancha del Elías Figueroa Brander “está buena, Wanderers entrenó el otro día, vi unas fotos y está buena, muy buena, tanto así que la última vez que jugó la U lo dijo Diego López, que era una de las buenas canchas, y Holan lo ha destacado".

Desde Viña del Mar el Grillo reporta que "está nublado con una bagauda costera baja, pero no hay viento, hace frío pero nada que el clima pueda proyectarnos que va a venir un temporal, pero en Valparaíso es distinto, estás ahí y el viento es bravo, no es lo mismo que Viña”.

Finalmente, hay que jugársela toda. Y al momento de su pronóstico se complica. “Ufff, pero para la U es vital. Juega de local, entre comillas, con una buena cancha y puede ser el último con gente, si le cae sanción por lo del clásico con católica, entonces si no lo aprovecha ahora el escenario se ve muy complejo".

Para cerrar, advierte que "Coquimbo tiene un panorama bastante difícil y sin Joe (Abrigo) es un equipo que va a sentir mucho la ausencia del más desequilibrante y goleador, así que yo creo que para la U por un tema de historia y tradición, es súper importante el partido y para Coquimbo de ganarle a la U puede ser un envión anímico tremendo pa salir del fondo de la tabla que no ha podido de hace rato, por lo menos la U está jugando ahí, con diferencia de un punto, pero no deja de serlo”.