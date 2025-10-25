Huachipato y Deportes Iquique firmaron un empate 1-1 por la fecha 25 de la Liga de Primera, en el estadio CAP de Talcahuano. El resultado aleja a los acereros de la clasificación a Copa Sudamericana 2026 y acerca a los Dragones Celestes otro paso hacia el descenso.

Los acereros pudieron abrir la cuenta en los 17′, pero el gol de Jimmy Martínez fue anulado por el árbitro Víctor Abarzúa debido a fuera de juego, esto tras la revisión del VAR.

Ya en el segundo tiempo, Deportes Iquique tuvo la suya poco después, pero el impresionante remate de Steffan Pino desde mitad de cancha, que pilló adelantado al meta Zacarías López, dio caprichosamente en el travesaño. ¡Pudo ser el golazo del campeonato!

Cuando se jugaban los 54′, Santiago Silva aprovechó la incapacidad de los nortinos para despejar el balón y con un misil paralelo la clavó hacia el palo contrario. Fue el 1-0 para Huachipato.

ver también Jugador de Iquique es denunciado por insultar a sus propios hinchas

Gol de Iquique y otra conquista anulada a Huachipato

En los 65′ Álvaro Ramos ganó la posición y saltó más que todos para anotar de cabeza el gol del definitivo empate 1-1 que poco sirve a Deportes Iquique en la lucha por no descender, y tampoco a las ambiciones de Huachipato.

Empate 1-1 entre Huachipato y un complicado Deportes Iquique, que sigue colista en el fondo.

Publicidad

Publicidad

Lionel Altamirano pudo convertir el triunfo de Huachipato, pero su gol en los 82′ fue anulado por fuera de juego. en los 90’+2 Zacarías López estuvo atento para tapar con el antebrazo lo que hubiera sido el triunfo iquiqueño.

Con el empate, Huachipato se mantiene noveno con 32 puntos, pero podría ser superado por Ñublense (30), lejos de Cobresal (38) que cierra por ahora el último cupo a Copa Sudamericana 2026. Iquique sigue último (16°) con apenas 15 unidades, en serio peligro de descenso.

ver también No es en Concepción: Huachipato confirma estadio para recibir a U de Chile por la Liga de Primera

Por la próxima fecha Huachipato recibe a Universidad de Chile y Deportes Iquique será local ante un Deportes La Serena que pelea por no caer en la zona de descenso.

Publicidad

Publicidad

Tabla de posiciones