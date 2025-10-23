Universidad de Chile tiene una agenda llena de partidos, la que comienza esta jornada cuando deban recibir a Lanús por la primera de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

Los azules deben enfrentar una seguidilla de partidos, donde el domingo chocarán ante Universidad Católica en el Clásico Universitario, mientras que luego viajarán por la revancha contra Lanús, el jueves 30 de octubre.

Pero la ruta del romántico viajero no se detendrá, ya que el domingo 2 de noviembre deberán desplazarse nuevamente para enfrentar a Huachipato, en un partido que no tenía estadio confirmado en la Liga de Primera 2025.

Si bien estuvo la idea de llevarlo al Bicentenario Ester Roa Rebolledo, las autoridades rechazaron este permiso, por lo que Huachipato tuvo que encontrar otro reducto el cual ya está confirmado.

Huachipato no logró los permisos para llevar el partido a Concepción. Foto: Felipe Zanca/Photosport

¿Dónde jugarán Huachipato vs U de Chile?

Según publicó el medio Sabes Deportes, especialistas en deportes de esa región, “Huachipato confirma estadio para recibir a Universidad de Chile”, cuando falta un poco más de una semana.

“Huachipato acabará recibiendo a Universidad de Chile el domingo 2 de noviembre a las 12:30 horas en el CAP Acero de Talcahuano”, por lo no que no habrá movimiento de estadio.

Si bien esto traduce un nuevo desplazamiento del plantel de la U, el mismo medio entrega un detalle que ha sido olvidado a la hora de poner reparos por los viajes.

“Cabe considerar que este partido, en primera instancia, debió jugarse en el Biobío durante el primer semestre. Sin embargo, Huachipato y Universidad de Chile invirtieron la localía”, finalizaron.

