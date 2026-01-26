Hasta el momento son cuatro las incorporaciones que firmó Universidad de Chile para la temporada 2026, como son el volante central paraguayo Lucas Romero, más el tridente ofensivo compuesto por Eduardo Vargas, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero.

Se espera que sea cosa de días para que anuncien el regreso del defensor nacional Marcelo Morales, que si se concreta será oficializado como el quinto refuerzo azul. Pero mientras todo esto ocurre, hay un futbolista que espera con ansias el llamado de Azul Azul para firmar.

La referencia es para el mediocampista uruguayo Nicolás Fernández, de 22 años, que en conversación la radio Carve Deportiva reveló que hubo conversaciones con la dirigencia de la U de Chile y que anhela la confirmación de su arribo.

El astro uruguayo que se ilusiona con llegar a la U de Chile

“Hay muchos rumores sobre la U y de Liverpool. El sábado antes del partido surgió una publicación (sobre el cuadro azul). La verdad es que fue una locura. Lo que tenga que pasar, que pase“, expresó el actual futbolista del cuadro oriental Progreso.

En esa línea, Fernández agregó en la entrevista sobre el interés desde Universidad de Chile que “es una locura en todos lados, hasta en WhatsApp me llegan mensajes. Hay que tomarlo con tranquilidad, aunque es difícil, porque es un cuadro muy importante”.

Sobre su futuro, Fernández prefirió que el tiempo transcurra y se defina todo a la brevedad, pero que “nunca me esperé que tanta gente me hable como los hinchas de ellos. Estoy esperando a ver qué sucede, tampoco quiero volverme loco“.

Los números del posible refuerzo azul en 2025

Durante la última temporada, con la camiseta de Progreso, Nicolás Fernández disputó entre los tres torneos que tiene el Campeonato Uruguayo un total de 2.264 minutos en 35 juegos, donde registró cuatro goles y una asistencia.

¿Cuándo juega el “Bulla”?

Universidad de Chile será la encargada de abrir los fuegos de la Liga de Primera 2026, cuando este viernes 30 de enero reciban en el Estadio Nacional al Audax Italiano, a contar de las 20:00 horas.

