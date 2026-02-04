Colo Colo sigue trabajando para revertir su mal inicio de temporada en la Liga de Primera 2026. El Cacique no lo pasa bien tras caer goleado ante Deportes Limache y comienza a tomar importantes decisiones con su plantel.

En los últimos días se conoció que uno de los juveniles del club salió a préstamo, lo que le abre la puerta a uno que está esperando hace rato. Nicolás Suárez no seguirá en el Estadio Monumental y parte a Deportes Copiapó para sumar minutos en la Primera B, lo que le deja un vacío importante a Fernando Ortiz.

Con las salidas de Emiliano Amor, Sebastián Vegas y Alan Saldivia, el DT se quedó con los dos refuerzos que llegaron (Joaquín Sosa y Javier Méndez), además de Jonathan Villagra. Este último no se vio nada de bien contra Deportes Limache, por lo que los hinchas ruegan minutos a una de las joyitas de la cantera alba.

Bruno Torres, el joven defensa que espera el llamado de Colo Colo

En Colo Colo se despiden de Nicolás Suárez y ponen la mira en un juvenil que les permita sumar minutos en la defensa. La salida del seleccionado chileno Sub 20 le abre la opción a un jugador que lleva meses haciendo méritos para ser, por lo menos, considerado: Bruno Torres.

Nicolás Suárez se fue de Colo Colo y dejó una vacante en defensa para un juvenil que espera camiseta hace rato. Foto: Photosport.

El joven zaguero de 18 años fue parte de la selección chilena que compitió en el Mundial Sub 17 en 2025 en Qatar. Su rendimiento fue más que destacado y, ante las dudas que hay en el fondo albo, no son pocos los que piden una chance.

Jonathan Villagra sigue sin convencer y, con Javier Méndez aún con una fecha de castigo más por cumplir, Colo Colo necesita variantes. Bruno Torres ha estado esperando tranquilo su oportunidad, aunque por ahora todo será decisión de Fernando Ortiz.

El Tano ya lo vio en acción durante la pretemporada en Pirque, pero lo bajó del avión rumbo a Uruguay. Esta situación ha instalada la duda sobre si realmente lo tiene en cuenta y más ahora que buscan alternativas en un puesto donde llevan un año sin dar con alguien que se gane una camiseta de titular.

Ante Everton y en el Estadio Monumental, Fernando Ortiz tiene la gran oportunidad para hacerlo debutar. Lo mostrado por Yastin Cuevas ante Deportes Limache deja en claro que los juveniles quieren ser opción y en la defensa pueden tener una solución a un problema que ha costado muy caro.

Bruno Torres ruega para que Fernando Ortiz lo considere de cara al choque con Everton. Colo Colo no puede dejar más puntos en el camino si es que quiere respirar tranquilo y mantener en el puesto al Tano.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Bruno Torres espera un llamado de Colo Colo para el duelo que se les viene en la Liga de Primera este fin de semana. El Cacique será local este sábado 7 de febrero desde las 20:30 horas recibiendo a Everton.