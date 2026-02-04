Gustavo Álvarez dejó Universidad de Chile el año pasado. Aseguró que quería descansar en enero junto a su familia, por lo que se mantuvo alejado de todo, hasta ayer que reapareció públicamente.

Fue en el canal argentino TyC Sports, donde llegó como invitado a un programa de trasnoche. Ahí recordó lo que sucedió en Buenos Aires hace algunos meses, cuando jugaron Independiente y la U en Copa Sudamericana.

El técnico manifestó que “sin duda el partido más triste de mi vida”, explicando que le duele mucho “porque pasa en mi país”, poniéndose la camiseta de Argentina.

“No deja de ser un deporte, un juego, me parece que el fútbol no se merece esto. Es triste, difícil encontrar las palabras precisas”, indicó sobre lo ocurrido en la barbarie de Avellaneda.

Álvarez recordó lo sucedido en Avellaneda

Álvarez califica de “angustiante y doloroso” lo de Avellaneda

Luego se le consultó si vio comentarios en las redes sociales sobre todas las reacciones que generó el incidente, ante lo cual dividió el pensamiento.

“Lo de las redes lo relativizo por completo. En el rol que tengo es lo más saludable, mantenerse aislado de todo. Respeto las opiniones. Pero una amenaza también es un acto de violencia”, dijo en primera instancia.

Luego manifestó Álvarez que “es fútbol, no debería haber lugar para estos tristes episodios. Fue angustiante, doloroso, para todos. Para las dos parcialidades, para los dos países. Espero que no vuelva a suceder”.

El entrenador se encuentra a la espera de alguna oportunidad para volver a dirigir. Lo más cercano que tuvo últimamente fue la selección de Perú, per la Federación de ese país finalmente optó por Mano Menezes.